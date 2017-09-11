Алиев пошел на уступки

Понедельник 11 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев начал с помилований. Сначала были отпущены 14 человек, арестованные в 2015 году во время нардаранских событий. Потом появилась информация, что Алиев помиловал блогера Александра Лапшина. А затем азербайджанские СМИ сообщили, что Алиев поручил изменить меру пресечения недавно арестованному главному редактору агентства Туран Мехману Алиеву. Дойдет ли очередь до Ильгара Мамедова, которого Алиев, судя по всему, считает своим главным оппонентом? Пока не ясно, но очевидно, что на прошлой неделе на Алиева было оказано такое давление, которое заставило его вспомнить о «гуманизме». «Гуманизму» Алиева предшествовал ряд событий. В 11 международных СМИ появились результаты расследования, которые свидетельствовали о подкупе режимом Алиева европейских чиновников и журналистов. Болгария начала расследование по делу о муже главы ЮНЕСКО Ирины Боковой. То есть, под сомнением оказались даже шаги ЮЕКСКО в отношении азербайджанского наследия. ЕС призвал Азербайджан расследовать все означенные факты. Затем Комитет Конгресса США принял предложение о введении санкций против Азербайджана. В официальной газете «Азербайджан» сразу же появилась статья, в которой звучала угроза, в случае введения санкций против Баку, арестовать еще больше «прозападных» деятелей, расшатывающих основы государства, и пересмотреть отношения с Западом. Что произошло за выходные и что заставило Алиева в понедельник отпустить многих из тех, кого Запад требовал освободить? Сказали ли Алиеву, что санкции реальны как никогда, и это может привести к заморозке средств и истощению режима? Очевидно, что на Азербайджан было оказано беспрецендентное давление. Вопрос в том, «удовлетворены» ли те, кто оказывал давление, шагами Алиева? Достаточно ли освобождения десяти-двеннадцати человек, чтобы «простить» Алиева? Или ему придется пойти и на другие уступки?