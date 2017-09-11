Россия теряет контроль над карабахским конфликтом

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов отправился в Израиль по приглашению своего израильского коллеги Авигдора Либермана. Как говорится в азербайджанских СМИ, он посетит оборонные предприятия и обсудит новые возможности военно-технического сотрудничества. Напомним, что на прошлой неделе в Китае побывал министр обороны Армении Виген Саркисян, который также обсуждал возможности военно-технического сотрудничества. Примечательно, что и израильские сделки Азербайджана, и вероятное армяно-китайское сотрудничество в оборонной сфере вызывают острое неприятие в некоторых кругах в России. Москва, в первую очередь, воспринимает и Израиль, и Китай как соперников, поскольку до сих пор основным поставщиком вооружений Армении и Азербайджану была именно Россия. С другой стороны, то, что Армения и Азербайджан ищут и находят альтернативных поставщиков, значит, что они пытаются найти замену России. У Армении и Азербайджана различные мотивы искать замену России. Есть мнение, что следующие санкции против России могут быть направлены уже конкретно против военно-промышленного комплекса, и страны, которые будут закупать российское оружие, окажутся в международных «черных списках». Есть также мнение, что Россия исчерпала свой запас «сбалансированной» продажи оружия Армении и Азербайджану. Иными словами, Москва больше не может обеспечивать равновесие – чем ближе стороны подходят к вероятному урегулированию, тем ближе момент, когда Россия должна совершить выбор между сторонами. А это для Москвы самое трудное. Москва дает России Искандеры, а Азербайджану пытается продать противоракетные комплексы. Потом продает Азербайджану устрашающее оружие средней дальности и вынуждает Армению закупать соответствующее оборонительное оборудование. Но в какой-то момент эта игра оказалась в ступоре. Возможно, связано это было с тем, что военно-промышленный комплекс России идеологически нацелен на создание мощного оружия массового поражения, а не современных технологических средств, таких, как, например, беспилотники. Между тем, в карабахском, да и во многих других конфликтах, основной упор делается на оружии беспилотного ближнего боя. И то, что Азербайджан закупил у Израиля беспилотники (потому что у России их нет), должно было подтолкнуть Армению к тому, чтобы она стала искать средства противостояния беспилотникам. Судя по всему, такие средства Армения пытается найти в Китае. Россия теряет возможность «сбалансированных» поставок вооружений Армении и Азербайджану, а вместе с тем, возможность влиять на конфликт. России в какой-то момент нужно будет сделать выбор, и Россия всячески этого избегает. А это значит, что Россия теряет контроль над карабахским конфликтом.