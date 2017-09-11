Грязь всплыла: потом будет еще интересней

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на прошлой неделе в ходе беседы с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым заверил, что сотрудничество в военно-технической сфере с Москвой продолжится. Ныне действующий российско-азербайджанский договор о военном сотрудничестве близится к завершению, Россия поставляет последние партии вооружений, и обе страны официально говорят о новом договоре. Данное заявление Алиева совпало с опубликованием в мировой прессе расследования о беспрецедентном коррупционном скандале. В ходе расследования выяснилось, что режим Алиева выплатил более 3 млрд. долларов европейским чиновникам, журналистам и экспертам. По данным расследования, в коррупционных схемах был замешан также Рособоронэкспорт, который и является основным поставщиком оружия в Азербайджан. Это значит, что Азербайджан получает от Москвы не только оружие и подтверждение права его применения, но и посредством коррупционных схем с российскими корпорациями проводит лоббистскую работу против Армении. На прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала в связи с публикациями об Азербайджане, что Запад оказывает давление на союзников России. Официальная газета «Азербайджан» опубликовала статью, в которой звучат угрозы в адрес Запада. В частности, отмечается, что если против Азербайджана будут внесены санкции, то Баку пересмотрит стратегическое сотрудничество с Западом. Говорится также, что прозападные деятели сотрясают основы азербайджанского государства. Недавно примерно то же сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, который заявил, что решение США о закрытии генконсульств в России преследует цель дестабилизировать ситуацию в России. Заявление и Лаврова, и азербайджанской газеты свидетельствуют о серьезных проблемах в этих странах. С этой точки зрения не исключается, что заявление Азербайджана о пересмотре отношений с Западом – предложение товарищу по несчастью России, а может, Ирану, против которых уже применяются санкции, «сопротивляться вместе», а точнее, просьба «приютить». Но по итогам данного международного скандала, который, как говорят в администрации президента Азербайджана, является делом рук армянского лобби, резко упали «акции» Азербайджана на «биржах» Москвы и Тегерана, и у этих столиц больше нет мотивов учитывать требования Азербайджана, особенно, по Арцахской проблеме. Тем более, в контексте многолетних историко-политических реалий в отношениях с Арменией. Может ли Армения использовать эту ситуацию для изменения ряда невыгодных для себя позиций во внешней политике и карабахском урегулировании? Россия в результате этого скандала может получить Азербайджан «даром», и может возникнуть союз России и Азербайджана против члена ОДКБ Армении. Шармазанов вновь заявит, что у Армении нет альтернативы ОДКБ м ЕАЭС. Так что, потом начнется самое интересное.