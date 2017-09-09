ЕАЭС придумали только для Армении?

Фракция «Елк» разработала текст заявления парламента о выходе из состава ЕАЭС. Несмотря на то, что другие парламентские партии не поддержали пока данное заявление, эксперты отмечают, что предпринят крайне важный шаг. Куда ведет этот важный шаг? Ованнес Игитян, например, говорит, что выход из ЕАЭС – сложный процесс, так как в этом союзе не действуют нормальные каноны. Однако, четкое обоснование того, что пребывание в ЕАЭС оказало негативное воздействие на экономику и безопасность, должно стать началом большой общественной дискуссии. Аналитики утверждают, что главной проблемой Армении на сегодняшний день является дефицит суверенности. Посол США в Армении Ричард Миллз заявил, что США хотели бы предоставить Армении инструменты, которые позволили бы ей принимать суверенные решения. Иначе говоря, посол намекает, что Армения на данный момент не в состоянии принимать суверенные решения. Членство в ЕАЭС является одним из инструментов ограничения суверенитета Армении. И для восстановления суверенитета прежде всего нужно восстановить внесоюзный статус Армении или ограничить воздействие ЕАЭС на принятие решений в Армении. Примечательно, что Армения является единственной страной ЕАЭС, которая не имеет общих границ с другими странами-членами. Однако, этот фактор привел к парадоксу, когда законы ЕАЭС распространяются, фактически, только на Армению. Другие члены союза используют правила ЕАЭС в торговле только друг с другом, но, к примеру, вряд ли Казахстан торгует с Китаем по евразийским законам. И вряд ли Беларусь использует таможенные пошлины ЕАЭС в торговле с европейскими странами. Получается, что евразийские законы придуманы только для Армении, которая вынуждена каждый раз сталкиваться с ними на границе с Грузией и Ираном. Причем, ни Грузия, ни Иран не имеют обязывающих договоров с ЕАЭС. Инициатива фракции «Елк» является политическим оформлением общественного заказа в Армении. Деловые и общественные круги в Армении не первый день говорят о негативном воздействии на экономику и безопасность членства Армении в ЕАЭС. Звучат весомые доводы, приводятся цифры, но все они сталкиваются со стеной, которую выстроили правящие и оппозиционные партии Армении. На политической арене до сих пор не было силы, которая могла бы отразить существующие в стране довольно сильные настроения евразийского «пессимизма». Инициатива «Елк» является оформлением этого заказа, и в этом смысле важно, чтобы экспертные, деловые и иные круги, которые заявляют о своем пессимизме в публичном дискурсе, поддержали инициативу. Наличие общественного заказа позволит в Армении нащупать твердую почву для того, чтобы начать процедуру восстановления суверенитета.