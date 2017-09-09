Новейшее китайское оружие Армении: Москва обеспокоена

Визит министра обороны Армении Вигена Саркисяна в Китай и переговоры по поводу военно-технического сотрудничества нашли примечательный отклик в России. Российское агенство РИА Новости опубликовало довольно язвительный материал, затем удалило его, видимо, по требованию Еревана. Статья называлась «За оружием в Китай: Армении мало российских Искандеров и Смерчей». «Наверное, огромного количества этого оружия Армении показалось мало, и она направила свои взоры на Китай», пишет автор статьи. Один из экспертов предполагает в статье, что Армения, налаживая сотрудничество с Китаем, пытается шантажировать Россию, чтобы добиться больших поставок оружия и за более низкую цену. Другой отмечает, что Армения не может интересовать Китай по причине невысокой покупной способности, китайцы умеют считать деньги, поэтому вряд ли сделка состоится. При этом он отмечает, что хотя китайское вооружение схоже с российским, но могут возникнуть проблемы с его «адаптацией». Русские периодически напоминают о 200-миллионном кредите, в рамках которого поставляют Армении современные вооружения. Но умалчивают о том, что это оружие должно было прибыть в Армению задолго до Апрельской войны. Между тем, новейшие вооружения поставлялись в Азербайджан. Примечательно, что русские говорят о деловом подходе китайцев, тем самым ставя «знак равенства» между Китаем и Россией, которая также продает Азербайджану вооружения из «деловых соображений». Но есть одно обстоятельство: в предшествовавший Апрельской войне период, когда Армения не получала новейшие вооружения из России, а Азербайджан уже начал обострять ситуацию на границе, Китай предоставил Армении современное вооружение, что в какой-то мере стало сдерживающим фактором для Азербайджана. Эксперты говорят, что китайцы разрабатыыают вооружения на основе российских моделей, но китайцы их совершенствуют, и многие виды вооружений гораздо качественнее российских оригиналов. Именно такой комплекс Китай предоставил Армении. Сложно сказать, какое будущее будет у армяно-китайского военно-технического сотрудничества. Но о планах было заявлено и во время церемонии закладки фундамента нового посольства Китая в Армении, которое будет вторым по размерам в Евразии. Между тем, армянские власти утверждают, что пророссийским блокам нет альтернативы, хотя реалии говорят о другом. Китай в этом смысле занимает особо важную позицию, поскольку Россия довольно закомплексована в отношениях с Россией. Дело в том, что в начале конфликта с Западом Россия заявляла об эпохальном союзе с Китаем, но он не случился – Пекин отверг такую перспективу, дав понять, что не нуждется в Москве. Видимо, Армения имеет сведения о том, что Россия продолжит военное сотрудничество с Азербайджаном, в том числе, по части поставок более мощного оружия. Причем, при условии «запоздания» поставок в Армению. В Москве считают шантажом любое суверенное проявление в Армении.