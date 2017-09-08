Мария Захарова обнажила все: Алиева «сливают»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, касаясь публикаций в западной прессе по поводу коррупционных сделок Азербайджана, назвала это давлением Запада на союзников России. Западная пресса буквально обнажает Алиева, а Захарова пытается прикрыть, но обнажает его еще больше, с другой стороны. Оказывается, Азербайджан – союзник России. Получается, что Россия приходится союзником как Армении, так и Азербайджану, хотя Азербайджан угрожает Армении войной и истреблением. То есть, Россия является носителем крайне интересной культуры союзничества, которая имеет в своей основе присущие варварству признаки. Однако, явно пытаясь прикрыть Алиева, Россия на деле ставит его в крайне неудобное положение, может даже, для того она его и прикрывает. Потому что у России есть привычка рано или поздно сдавать союзников. Это хорошо знакомо и Армении, так что, если Москва кого-то признает союзником, то так ему и надо. Захарова, фактически, намекает, что готова сдать Алиева. Интересно, в обмен на что? Возможно, Россия предлагает Западу «взять» Азербайджан и не настаивать на нивелировании российского влияния в Армении. Пару дней назад посол США в Армении Ричард Миллз заявил, что США хотели бы предоставить Армении инструменты для суверенного принятия решений. Можно предположить, что такими инструментами являются возможности эффективного и благого правления. Но в США не могут не понимать, что эти инструменты не сработают, если одновременно не будет ослаблен российский контроль. А это уже предполагает обсуждения в иной плоскости – Россия-США. США могут сделать это посредством политики изоляции и санкций, которые значительно снижают международный потенциал России. Правда, России пока хватит ресурса для того, чтобы превратить все в хаос, но стоящим у руля власти в России хватит прагматизма для того, чтобы представить, какую реакцию это вызовет в мире. Поэтому не исключается, что Москва примет компромиссный вариант по Армении. Но не исключается в этом смысле, что сейчас Россия предлагает Азербайджан вместо Армении. Публикации в западной прессе говорят о том, что с Алиевым есть какие-то проблемы. Связаны ли они с политическими или экономическими вопросами сложно сказать. Но вряд ли по части Азербайджана Запад нуждается в подачках России. Так что, заявление Захаровой действительно ставит Алиева в неудобное положение.