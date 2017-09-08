Нет выхода только из гроба: покой вам будет только сниться

Армения – член ОДКБ, которая не имеет для Армении альтернативы как система безопасности, сказал вчера споуксмен РПА, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов, в очередной раз от имени власти присягнув в верности России. Русские говорят, нет выхода только из гроба. Исходя из этого, заявления армянских властей о безальтернативности пребывания в пророссийских блоках ЕАЭС и ОДКБ являются указанием на «гробовую» безысходность. Как может не быть альтернативы в большом мире, где столько возможностей для инициатив, сотрудничества, где происходят явления, которые разрушают прежние схемы и отношения? В подобных условиях вариантов два – либо ты находишь свое место, создав эффективную общественно-государственную систему, способную обеспечить развитие и конкурентоспособность, либо сдаешь все, в надежде, что тебя оставят в покое. Покой вам будет только сниться, не надейтесь. Переходный период – хороший повод смести с пути ставшие препятствием системы. Армения пребывает в подобной системе, которая обеспечивает нашей стране катастрофическое социально-экономическое положение, «компромиссное» урегулирование по Карабаху и демонтаж государственных институтов. Альтернативы нет: предполагается, что Шармазанов и другие откровенны в своих заявлениях. Но было бы еще честее сторонникам этого тезиса собраться во время войны и отправиться на передовую. Не для селфи, а для участия в боевых действиях. Вон там можно увидеть альтернативу, которая является прямым следствием политики отсутствия альтернативы – война.