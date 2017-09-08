В новых геополитических условиях Азербайджан явный лузер

Американский сенатор Дик Дэрбин предложил наложить санкции на руководство Азербайджана. Он заявил об этом сегодня на заседании комитета по ассигнованиям. Сегодня же было объявлено, что Конгресс США решил выделить дополнительно 1,5 млн. долларов на разминирование в Карабахе. Азербайджанские аналитики пытаются найти источники международной кампании, которая с грохотом разворачивается вокруг Азербайджана. Вернее, они-то, наверное, знают, где эти истоки, но пытаются перенаправить стрелки от Алиеву к другим. А кампания против Азербайджана действительно началась нешуточная. И ощущение такое, что направлена она не на то, чтобы свергнуть режим Алиева (он многим на руку), а чтобы вынудить его принять определенные условия и решения. И для этого, не исключается, что будут введены и санкции, и заморожены миллиарды Алиева в западных и других банках. В последние два-три года Азербайджан буквально сотрясает от внутренних и международных скандалов. Первым мощным ударом стал Панамский скандал, потом была история с арестом азербайджанских журналистов и правозащитников – 3 азербайджанских женщины оказались среди 20 женщин, признанных США пострадавшими за защиту прав человека. Затем были скандалы с бывшим министром транспорта Зия Мамедовым, которого обвинили в «откатах» швейцарской фирме. Это незаметно перешло в израильский скандал, в рамках которого Алиева обвинили в миллионных инвестициях в Израиле и подкупе израильских чиновников. И сразу же «выстрелил» скандал, связанный с тем, что Азербайджан, якобы, вынуждал израильских военных тестировать закупленное оружие на армянах в Карабахе. Израиль был вынужден приостановить сделку компании, продававшей беспилотники. Были и другие скандалы, в частности, связанные с главой ПАСЕ Педро Аргамунтом, а также так называемой «икорной дипломатией» в Совете Европы. А на этой неделе были опубликованы итоги международного расследования, которые свидетельствуют о том, что Азербайджан подкупал и европейских, и иных чиновников. Явно создается образ Азербайджана, который может существовать в мировой политике только благодаря подкупу, потому что других оснований нет. А поскольку денег на подкуп остается мало – нефть заканчивается – пузырь Азербайджана решено задуть. Алиев не зря обвинил во всем британскую разведку. Видимо, именно Лондону принадлежит инициатива «укрощения» Азербайджана, который делает это не без помощи Израиля. Алиеву продемонстрировали, как мало у него места для маневра и как слабы правовые доводы этого государства. Можно было бы поддаться соблазну и решить, что Алиева таким образом принуждают к урегулированию карабахского конфликта. Более того, сам Алиев заявлял, что его вынуждают признать независимость Карабаха. Однако, не исключается, что Карабах – это только часть большого пакета, и есть еще как минимум вопрос Нахидждевана и разблокирования региона. В мировой политике генеральная «уборка» - 25-го сентября референдум о независимости Иракского Курдистана. За ним может последовать пересмотр границ региона в соответствии с новой геополитикой, и Азербайджан в этом случае оказывается явным лузером. Азербайджан был создан для того, чтобы распоряжаться нефтью. Нет нефти, нет Азербайджана.