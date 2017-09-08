Алиев ощутил удар: 4-1 в пользу Армении

В связи с развернувшимся в мировых СМИ скандалом по поводу коррупционного скандала, связанного с Азербайджаном, власти в Баку заявили, что это дело рук армянского лобби и британской разведки. Упоминание армянского лобби в качестве виновника всех бед Азербайджана не новость. С одной стороны, это признание в собственном бессилии перед армянским лобби, но с другой это повод заявить, что против Алиева ополчился не «мир», а реваншистское армянское лобби. Есть еще одно обстоятельство – указать на мощь армянского лобби, чтобы оправдать те расходы, которые азербайджанские власти предпринимают для противостояния этому лобби. Власти в Баку могут оправдаться перед собственным обществом, что отмывали и хранили деньги в оффшорах не «себя ради», а чтобы защитить Азербайджан от злополучного армянского лобби. Но почему в Азербайджане заговорили о британской разведке? Ведь речь идет о Великобритании, нефтяной монстр которой – Бритиш петролеум – имеет колоссальный вклад в развитии нефтяного сектора Азербайджана. Получается, что спецслужбы Британии против BP, или это BP против Алиева? Вряд ли Алиев позволил бы упоминать «всуе» британскую разведку. Скорее всего, существует конфликт, который Алиев не может урегулировать мирным путем, потому и предпринимает атаку первым. Не исключается, что Алиев получил от Великобритании предупреждение по поводу вероятной дестабилизации в регионе. Британия могла призвать Алиева не подвергать свои экономические интересы риску. А если Азербайджан пойдет на масштабные военные авантюры, то эти интересы окажутся в зоне риска. Есть также вероятность того, что британцы предупредили Алиева, что не позволят «кинуть» себя с финансовой точки зрения. Кстати, Великобритания является постоянным членом Совета безопасности ООН, наряду с тремя сопредседателями Минской группы ОБСЕ – Россией, США и Францией – и Китаем. На днях замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян призвал Совет безопасности наложить эмбарго на поставки вооружений в зону карабахского конфликта. Можно утверждать, что как минимум 4 из 5 членов Совбеза настроены именно таким образом – США, Франция, Великобритания и, по всей вероятности, Китай, который вряд ли будет против подобной инициативы Армении. Остается Россия, которая поставляет Азербайджану оружия на миллиарды долларов. При этом Россия является стратегическим союзником Армении и недавно трепетно отмечала 20-летие заключения стратегического договора с Арменией. Понятно, что оружие – единственное орудие России на Кавказе, как и единственное орудие Азербайджана в Карабахском конфликте. Интересно, как поступит Москва, если Армения официально выдвинет такое предложение?