Карабах продлит мандат президента Армении?

Бако Саакян вновь, уже в третий раз, вступил в должность президента Карабаха. Сегодня же он успел подписать прошение об отставке правительства. Новое правительство будет возглавлять уже не премьер-министр, а сам Бако Саакян. Изменение Конституции и избрание Бако Саакяна на третий срок (хоть и на три года) породило массу вопросов, зачем и кому нужен был «тайм-аут». Проще всего предположить, что самому Бако Саакяну, который тем самым получил возможность вновь баллотироваться в 2020 году. И это, наверное, самое разумное предположение. Но есть и другие вопросы, в частности, связанные с карабахским урегулированием и тем, что происходит в Армении. Ведь Конституцию изменили и в Армении, и в апреле 2018 года завершится срок президента Армении, после чего главой государства станет премьер-министр. Сейчас переговоры по Карабаху ведет с президентом Азербайджана президент Армении под эгидой Минской группы ОБСЕ. Кто дал ему такой мандат и как было решено, что в переговорах от имени Карабаха участвует президент Армении, трудно объяснить. Это случилось в 1997 году, когда Роберт Кочарян, являвшийся президентом Карабаха, был приглашен на должность премьер-министра Армении, а затем стал президентом Армении. Кочарян взялся вести переговоры от имени и Карабаха, и Армении. Есть различные версии того, как это случилось. Сам Кочарян и его команда утверждают, что Карабах выбыл из переговорного процесса как минимум за год до избрания Кочаряна президентом, и Левон Тер-Петросян и ранее вел переговоры с Азербайджаном без Карабаха. Представители же Тер-Петросяна утверждают, что до встречи в Ки-Уэсте сопредседатели отправляли предложения в три столицы – Ереван, Баку и Степанакерт, и происходили трехсторонние встречи на уровне министров иностранных дел. Так или иначе, сейчас появился шанс изменить ситуацию, и если не удается окончательно урегулировать конфликт, то нужно хотя бы восстановить в нем участие Карабаха – как условие продолжения переговоров. После назначения нового правительства в Карабахе и появления, возможно, нового госминистра и министра иностранных дел было бы логично не наделять Армению мандатом на проведение переговоров от имени Степанакерта. Сделают ли в Карабахе такой шаг, сложно сказать, но он выглядит разумно на фоне того, что и в Армении не будет больше президента, которому по умолчанию этот мандат был дан. Да и в Азербайджане в 2018 году намечаются президентские выборы. Примечательно, что именно в эти дни госсекретарь США Тиллерсон обратился к Конгрессу с письмом о сокращении около 70 спецпереговорщиков, в том числе, сопредседателя Минской группы по Карабаху. Его обязанности будут возложены на Бюро по вопросам Европы и Евразии. Можно полагать, что два других сопредседателя – Россия и Франция – также изменят формат представительства в Минской группе.