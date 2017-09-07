Объединенная группировка войск нужна для уточнения статуса 102-й базы?

Армения пока не ратифицировала Соглашение о создании Объединенной армяно-российской группировки. Россия завершила ратификацию летом, и Путин уже подписал соглашение. Сейчас в комиссиях парламента Армении происходят обсуждения Соглашения. На осенней сессии оно будет, скорее всего, вынесено на ратификацию, после чего его должен будет подписать Серж Саркисян. Сомнений в том, что Соглашение будет ратифицировано, практически, нет. Интерес России в создании такой группировки налицо, однако, о выгодах Армении пока так никто толком и не сказал. О том, что Армения не имеет сформулированного интереса, свидетельствуют и обсуждения в парламенте. Заместитель министра обороны Армении Артак Закарян на заседании Комиссии по вопросам обороны сказал: «В зону безопасности Южного военного округа включен также Южный Кавказ. В этих условиях для России весьма выгодно сотрудничество с Арменией. Для нас тоже выгодно сотрудничество с Россией. Наша задача – создать более широкую базу для сотрудничества наших военнослужащих. Мир не ждет, технологии и угрозы меняются настолько быстро, что мы должны успеть за ними», - добавил Артак Закарян. Получается, что объединенная группировка создается потому, что Россия включила Южный Кавказ в зону безопасности Южного военного округа. Армения, по большому счету, ничего от этой группировки не получает, тем более, что, по словам того же Артака Закаряна, объединенная группировка не может быть задействована в Карабахе. «Это соглашение не применяется при защите Нагорно-Карабахской Республики, то есть оно касается государственной границы Республики Армения». Но и это не все – оказывается, Армения не собирается задействовать ее даже на своей территории. «При атаках на Тавуш мы никогда не обращались ни к российской стороне, ни к ОДКБ. Необходимости в этом не было. И я не уверен, что в ближайшее время такая необходимость возникнет. Необходимость в этом возникнет только при очень серьезных событиях», сказал Артак Закарян. Для чего же тогда нужна группировка и может ли кто-то сформулировать выгоду армянской стороны? Есть мнение, что Россия решила создать группировку на тот случай, если возникнет вопрос о целесообразности пребывания российской базы в Армении. Эта база, как известно, войдет в Объединенную группировку, наряду с одним из армянских военных корпусов. Таким образом, российская база в Армении получит «легальный» статус – как часть общих вооруженных сил. И забота о ней тоже официально станет делом Армении. Есть ли угроза российской базе в Армении, сложно сказать, но Москва явно знает, что этот вопрос рано или поздно возникнет. Не случайно в 2010 году Москва добилась продления срока пребывания базы на 25 лет, хотя до конца прежнего срока оставалось еще 10 лет. Вопрос базы актуализировался в январе 2015 года, когда солдат 102-й российской базы расстрелял семью Аветисян в Гюмри. Тогда России едва удалось сгладить ситуацию, во многом благодаря «сговорчивости» армянской власти. Однако, вопрос базы периодически актуализируется, и не исключается вариант, когда база уйдет, но должна будет оставить в Армении свое имущество и вооружение.