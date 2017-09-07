Баку и Анкара пытаются сломить линию Ереван-Тбилиси

После встречи в Баку министров иностранных дел Турции, Грузии и Азербайджана глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке три страны выступят за мирное урегулирование Абхазского и Карабахского конфликтов в рамках территориальной целостности. Заявление турецкого министра может вызвать в Армении антигрузинские настроения и реакции, и, видимо, заявление было сделано именно с такой целью. Очевидно, что одной из целей Баку и Анкары при сотрудничестве с Грузией является торпедирование армяно-грузинских связей. Усилия в этом направлении становятся более чем очевидными. Анкара и Баку пытаются работать в этом направлении с некоторыми общественно-политическими кругами в Грузии, к счастью, пока только маргинальными. Один из таких кругов, например, на днях организовал в Грузии акцию протеста против «армянской экспансии». Периодически разыгрываются и российские козыри, когда Армения представляется как вероятный плацдарм для вероятного российского удара против Грузии. Интерес к такой турецко-азербайжанской политике проявляет и Россия, которая рассматривает вероятное армяно-грузинское сближение как геополитический вызов. Но дело не только в армяно-грузинских отношениях, а в евроатлантической ориентации Грузии, благодаря которой Грузия становится удобным плацдармом для НАТО на Кавказе. НАТО углубляет свое институциональное присутствие в системе безопасности Кавказа прежде всего через Грузию. Турция, которая является членом НАТО, а также Азербайджан и Россия воспринимают это как вызов. Для Армении это возможность диверсификации и международной трансформации системы региональной безопасности. Эта система уже трансформирована в результате Арцахской войны и появления нового статус-кво, и нынешнее институциональное присутствие НАТО в Грузии позволяет Армении присоединить трансформированную систему к международной системе безопасности более крепкими механизмами. Для того, чтобы не допустить этого, нужно бить по армяно-грузинским связям. Армяно-грузинские связи никогда не были безоблачными, проблемы есть, политика Грузии в отношении Баку и Анкары тоже может вызвать вопросы у Еревана, как и политика Еревана у Тбилиси. Но очевидно, что между Ереваном и Тбилиси существует молчаливое понимание и согласие по поводу того, что это ситуативные проблемы, которые не должны сказываться на стратегических отношениях. А стратегия - это продолжение евроатлантической интеграции Грузии и углубление институционального присутствия НАТО на Кавказе.