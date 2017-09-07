Разоблачение, которое развязывает Армении руки

В мировой прессе опубликовано новое расследование коррупционной деятельности режима Алиева, который выплатил порядка 3 млрд. долларов чиновникам, журналистам, лоббировавшим интересы Азербайджана. Примечательно, что среди каналов коррупционных схем фигурирует Рособороноэкспорт. Это значит, что военно-техническое сотрудничество России и Азербайджана было многосторонним – поставки вооружений, политическое покровительство со стороны России, да еще лоббинг. То есть, Россия и Азербайджан действовали против Армении сразу на нескольких фронтах, в том числе, финансируя международный лоббинг против Армении. После разоблачения замминистра иностранных дел Шаварш Кочарян сделал целый ряд прозрачных намеков в адрес России. Он напомнил о своем предложении внести в Совбез ООН резолюцию об эмбарго на поставки вооружений сторонам Карабахского конфликта. Вот это было бы решение, и никто не стал бы потом говорить, что если не поставим оружие мы, это сделают другие, сказал он. Пока это не официальное предложение Армении, которая в отношениях с Россией ведет себя как стратус. Но ситуация развивается крайне динамично, и предложение Шаварша Кочаряна может обрести плоть и кровь на другом направлении. Новые санкции США против России касаются сферы энергетики, что существенно ограничивает ее развитие. Вторая крупная отрасль, обеспечивающая доходы России – военно-промышленный комплекс – пока не под санкциями, хотя периодически оказывается в центре громких скандалов. США приступили к новой политике в отношении России, и, судя по всему, на этот раз решено Россию не спасти, а добить. Не исключается, что под санкциями окажется и ВПК, что еще больше ослабит Россию. Данное международное расследование может стать для Армении дополнительным инструментом, особенно, в отношениях с Россией, о чем говорил посол США Миллз в контексте суверенизации. Данное расследование является очередным доказательством того, что Армения, находясь в зоне влияния России, пребывает в зоне влияния Азербайджана.