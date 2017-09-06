Серж Саркисян обеспокоил Евросоюз

Посол ЕС в Армении Петр Свитальски заявил, что ЕС по своей части делает все, чтобы подписать с Арменией рамочное соглашение в ноябре, готовит и бумагу, и чернила. Он сказал, что недавно вернулся из Брюсселя и зафиксировал эту подготовку там. Пару дней назад Серж Саркисян заявил, что Армения идет к подписанию соглашения с ЕС и не видит никаких препятствий для подписания. Армения и ЕС убеждают друг друга, что намерены подписать соглашение, но ощущение такое, что стороны готовятся к некоему нежелательному «сюрпризу», или ждут чего-то, потому и спешат заверить, что это не их вина. Возможно, Брюссель решил заверить в своей приверженности подписанию соглашения после того, как Армения на днях отказалась от участия в учениях НАТО. Возможно, после этого у ЕС появились серьезные причины для беспокойства. Вопрос в том, является ли причиной беспокойства Россия, или ЕС убежден, что решение будет принимать, все же, Серж Саркисян, а Россия только оправдание? То, что Москва относится к любому прозападному шагу Армении с ревностью, очевидный факт. Но все ли решает Москва? Скажем, Армения пару недель назад приняла участие в учениях НАТО в Румынии, потом в Грузии. 3 сентября выяснилось, что в новых учениях она участвовать не будет, хотя ее участие было, вроде, заявлено. Запретила ли Россия Армении участвовать? Но тогда почему она позволила принять участие в учениях в Румынии и той же Грузии? Эти вопросы дают повод полагать, что Серж Саркисян умело играет на западных и российских козырях. Ощущение такое, что против этого ничего не поделаешь, тем более, что в Армении и нет других игроков, кроме Сержа Саркисяна. Серж Саркисян до последнего не говорил, примет ли Армения участие в учениях, и в отношениях с ЕС он тоже сохраняет интригу. Брюссель видит это, но не знает, что можно сделать, если Армения в последний момент откажется от подписания, если этого потребуют его дальнейшие планы. Серж Саркисян вернул отношения с ЕС в пространство, когда «на бумаге все хорошо». На деле после первого провала Соглашения об Ассоциации ЕС так и не нашел, чем ответить Армении, предпочтя вернуться к «бумаге». Это, конечно, важно, но ничто по сравнению с реальной политикой.