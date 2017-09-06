Запад идет по пути суверенизации Карабаха: Россия ничем помочь не может

Эксперт в области внешней политики, обороны и безопасности Григорий Трофимчук в интервью Tert.am подчеркнул, что Запад пойдет по пути «суверенизации» Карабаха. «Россия же в этом вопросе не может ничем помочь», сказал он. В этом контексте, по его словам, война между Арменией и Азербайджаном становится неизбежной, ответственность же за последствия этой войны будет «возложена на РФ. Судя по всему, в российском экспертном сообществе стали всерьез обсуждать вероятные варианты карабахского урегулирования, которые могут быть инициированы Западом. Это стало актуальным прежде всего потому, что России явно не удалось продвинуть свой вариант урегулирования, и она оказалась в настоящем политическом тупике. Дело дошло до того, что Азербайджан уже просит вернуться к мадридским и казанским принципам, лишь бы Россия не лишилась возможности влиять на урегулирование. А это вполне может произойти, и российские эксперты обсуждают любые варианты. Трофимчук утверждает, что Запад идет к признанию независимости Карабаха. А Россия «в этом ничем помочь не сможет». Почему Россия не может помочь? Российские эксперты отчаянно пытаются вспомнить основание, по которому Россия «имеет право» на Карабах и не может допустить суверенизации – это Гюлистанский и Туркменчайский договоры, по которым Карабах отошел от Персии России более 200 лет назад. Однако, как говорит Азат Аршакян, Россия не хочет вспомнить про главное «основание» - решение Кавбюро ВКП(б), которым Карабах был передан Азербайджану. Пусть Россия отменит этот решение, и Карабахская проблема решится сама собой, говорит Азат Аршакян. Суверенизация Карабаха, к которой может прибегнуть Запад, может решить эту проблему и «денонсировать» причину Карабахского конфликта – решение Сталина о передаче Карабаха Азербайджану. Вопрос в том, когда Запад придет к такому решению и в каких границах будет признан суверенитет Карабаха. Есть еще один важный вопрос – может ли Россия не позволить суверенизацию Карабаха со стороны западных государств? До сих пор России удавалось «уговаривать» Армению не принимать «подарки» Запада – Ереван вяло реагирует на признание независимости Карабаха со стороны штатов США, на то, что 44 штата США признали геноцид армян, на предложения Вашингтона о миллиардных инвестициях в «суверенную энергетику» и прочее. Может ли Ереван таким же образом «не заметить» суверенизацию Карабаха, если она произойдет? И пойдет ли Россия на интенсификацию военных действий, если Запад решится на суверенизацию? Не зря Трофимчук говорит, что вина за неизбежную войну будет возложена на РФ.
Запад идет по пути суверенизации Карабаха: Россия ничем помочь не может
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- Комментарии - 06 Сентября 2017, 13:04