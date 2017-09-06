Запад идет по пути суверенизации Карабаха: Россия ничем помочь не может

Эксперт в области внешней политики, обороны и безопасности Григорий Трофимчук в интервью Tert.am подчеркнул, что Запад пойдет по пути «суверенизации» Карабаха. «Россия же в этом вопросе не может ничем помочь», сказал он. В этом контексте, по его словам, война между Арменией и Азербайджаном становится неизбежной, ответственность же за последствия этой войны будет «возложена на РФ. Судя по всему, в российском экспертном сообществе стали всерьез обсуждать вероятные варианты карабахского урегулирования, которые могут быть инициированы Западом. Это стало актуальным прежде всего потому, что России явно не удалось продвинуть свой вариант урегулирования, и она оказалась в настоящем политическом тупике. Дело дошло до того, что Азербайджан уже просит вернуться к мадридским и казанским принципам, лишь бы Россия не лишилась возможности влиять на урегулирование. А это вполне может произойти, и российские эксперты обсуждают любые варианты. Трофимчук утверждает, что Запад идет к признанию независимости Карабаха. А Россия «в этом ничем помочь не сможет». Почему Россия не может помочь? Российские эксперты отчаянно пытаются вспомнить основание, по которому Россия «имеет право» на Карабах и не может допустить суверенизации – это Гюлистанский и Туркменчайский договоры, по которым Карабах отошел от Персии России более 200 лет назад. Однако, как говорит Азат Аршакян, Россия не хочет вспомнить про главное «основание» - решение Кавбюро ВКП(б), которым Карабах был передан Азербайджану. Пусть Россия отменит этот решение, и Карабахская проблема решится сама собой, говорит Азат Аршакян. Суверенизация Карабаха, к которой может прибегнуть Запад, может решить эту проблему и «денонсировать» причину Карабахского конфликта – решение Сталина о передаче Карабаха Азербайджану. Вопрос в том, когда Запад придет к такому решению и в каких границах будет признан суверенитет Карабаха. Есть еще один важный вопрос – может ли Россия не позволить суверенизацию Карабаха со стороны западных государств? До сих пор России удавалось «уговаривать» Армению не принимать «подарки» Запада – Ереван вяло реагирует на признание независимости Карабаха со стороны штатов США, на то, что 44 штата США признали геноцид армян, на предложения Вашингтона о миллиардных инвестициях в «суверенную энергетику» и прочее. Может ли Ереван таким же образом «не заметить» суверенизацию Карабаха, если она произойдет? И пойдет ли Россия на интенсификацию военных действий, если Запад решится на суверенизацию? Не зря Трофимчук говорит, что вина за неизбежную войну будет возложена на РФ.