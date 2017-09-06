Путин потерял власть

Говоря о намерении США поставлять оружие в Украину, президент России Владимир Путин сказал, что это, конечно, дело США, но он считает, что поставки вооружений в зоны конфликта только усугубляют угрозы, а не наращивают мир. Заявление Путина свидетельствует о его безграничном цинизме, являясь издевательством в адрес Армении или же признаком раздвоения личности. Дело в том, что руководимое Путиным государство само поставляет оружие в зону Карабахского конфликта, причем, агрессивной стороне – Азербайджану. И поставляет не оборонительное, а наступательное вооружение. Возможно, Путин просто утерял власть в России, и решения принимает не он, или не только он. Это может показаться чрезвычайно конспирологическим вариантом, потому что возникает вопрос, а кому же принадлежит власть в России? Но не исключается, что власть в России принадлежит не одному человеку, а ряду политико-экономических группировок, которые на данный момент пришли к консенсусу по вопросу Путина, пока ни одна из них не достигла превосходства. Две такие группировки известны – это Роснефть и Газпром. Борьба за власть и столкновение их интересов продолжается уже много лет, пока преимущество, судя по всему, на стороне Роснефти, руководитель которой Игорь Сечин наращивает свою власть все больше и больше. Эксперты даже говорят, что Сечин переживет даже Путина. Сформировался такой имидж всемогущего Путина, который время от времени он на пару дней исчезает с экранов, потом вновь появляется. Можно даже полагать, что у каждой группировки свой Путин. Один Путин поставляет вооружения в зону карабахского конфликта, а другой заявляет, что негоже поставлять вооружения сторонам конфликта. Один Путин, возможно, берет в заложники другого, а третий освобождает его. Умом Россию не понять, говорят в России, а значит, то, что может показаться конспирологией, в случае с Россией может оказаться «биологией».