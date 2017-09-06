Азербайджан признал мировое лидерство армян

Вчера, практически, все мировые СМИ вышли с передовицами о вопиющих фактах коррупции со стороны Азербайджана. А главная новость Международного французского радио вышла с заголовком «Можно ли называть Азербайджан «диктатурой»: под Парижем начался процесс». Ведущие мировые СМИ провели расследование, по итогам которого выяснили, что власти Азербайджана в 2012 - 2014 годах использовали фиктивные компании в Великобритании, в частности, для выплат взяток европейским политикам, отмывания денег и других корыстных целей. Об этом говорится в совместном расследовании под названием "Азербайджанский ландромат". Оно проведено Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), датской газетой Berlingske, немецкой Süddeutsche Zeitung, французской Le Monde, британской The Guardian и другими. В этом расследовании замешаны и власти Азербайджана, и Рособоронэкспорт, и венгерские компании, и евродепутаты. Одновременно во Франции начался процесс по иску Азербайджана. Повод для иска — использование слов «диктатура» и «деспот» в отношении страны и ее руководителя, как пишет RFI. Истец (государство Азербайджан) оспорил слова, прозвучавшие 7 сентября 2015 года в популярной французской программе «Cash Investigation» (выходящей на государственном телеканале France 2). Очередное расследование, вышедшее в рамках программы, называлось «Мой президент в деловой поездке» и было посвящено рассказу об отношениях, которые связывают французских политиков с властями некоторых республик бывшего Союза. В программе режим Ильхама Алиева был назван «диктатурой» во главе с «деспотом». И теперь французский суд будет определять, имели ли право журналисты называть режим в Азербайджане диктатурой, а Алиева – деспотом. Примечательно, что иск подал Азербайджан, и если суд оправдает журналистов, то получится, что Азербайджан только заверил «нотариально» диктатуру. Еще более примечательно, что МИД Азербайджана едва откликнулся на смерч материалов в мировой прессе. В заявлении МИД отмечается, что Алиев и его семья не замешаны в скандале (хотя факты коррупции не отрицаются), зато отмечается, что все это проделки армянского лобби и Сороса. В Азербайджане крайне сакральное отношение к армянскому лобби, и последнее заявление МИД Азербайджана, фактически, признает мировое господство армян, которые в состоянии не только купить все мировые медиа, но и обеспечить им доступ к данным и коррупционным схемам. Чем завершится скандал, сложно сказать. Эксперты утверждают, что Азербайджан могут лишить голоса в Совете Европы (как лишили Россию). Алиев может стать нерукопожатным в цивилизованном мире. Впрочем, он давно стал таким – глава Еврокомиссии Юнкер перед встречей с Алиевым в Брюсселе сказал журналистам, что теперь начинается неприятная часть его дня. Конечно, хорошо, что Азербайджан опасается армянского лобби, однако, было бы лучше, если бы он так же опасался и армянской дипломатии. Но Азербайджан не особо ее боится, потому что знает, что в случае чего может обратиться к старшему брату – России, и та «уговорит» Армению принять «правильное» решение. Армянское лобби оказывается сувереннее Республики Армения.
Азербайджан признал мировое лидерство армян
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- Комментарии - 06 Сентября 2017, 11:30