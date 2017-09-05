Путин отступает из Украины: следующая – Армения?

Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Донбасс. По его словам, в ближайшее время Россия внесет на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе. Он подчеркнул, что миротворческие силы должны находиться только на линии разграничения «и никаких других территориях», а их деятельность должна касаться исключительно обеспечения безопасности сотрудников миссий ОБСЕ. Идея о том, что на юго-восток Украины необходимо ввести миротворцев ООН, неоднократно ранее озвучивалась официальным Киевом. Однако Россия была категорически против, так как это предполагет в первую очередь передачу контроля над всей российско-украинской границей Киеву. Означает ли заявление Путина, что Россия согласна «отдать» границу, пока не ясно, а значит, уйти из Украины (за исключением Крыма), не ясно. Но очевидно, что за неделю до начала сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Москва делает примирительный жест, вернее, отступает. Чего испугалась Россия и что может ожидать Россию на сессии Генассамблеи? Дональд Трамп заявил, что намерен проконсультироваться с мировыми лидерами по поводу реорганизации ООН. Что именно хочет изменить Трамп, он не уточнил. Однако, если судить по прежним шагам и заявлениям, можно предположить, что Трамп предложит изменить состав постоянных членов Совета безопасности, в который сейчас входят 5 стран, в том числе Россия. Американские эксперты не раз заявляли, что Россия, после аннексии Крыма и актов агрессии на Востоке Украины, не должна быть членом Совбеза ООН. Не исключается, что Трамп предложит исключить страны, которых признают агрессорами, из состава Совбеза. Не случайно в России негативно отреагировали на инициативу Трампа, заявив, что это самоуправство. США усиливают давление на Россию, и следующим шагом может быть нейтрализация России в самой главной международной организации. Россия уже не раз пользовалась правом вето в ООН. Правда, для реогранизации Совбеза ООН США нужно заручиться поддержкой Китая. Возможно, Китай и посоветовал России допустить миротворцев ООН на Восток Украины, чтобы не потерять место в Совбезе. И не случайно заявление Путина прозвучало именно в Китае. Так или иначе, Россия вынуждена отступать, несмотря на бравый тон. Лидерство в ЕАЭС Россия уже «передала» Казахстану, Москва не может решить вопросы с Татарстаном. А вчера Россия съежилась из-за миллионных протестов мусульман против «геноцида» в Мьянме. Кроме того, скоро в ООН будет рассмотрен также вопрос вывода российских войск из Приднестровья, и вряд ли Москва что-то сможет этому противопоставить. Однако, следующим отступлением России может быть Армения. Москва не смогла ничего сделать с участием Армении в учениях НАТО в Грузии в августе, и максимум, что удалось – не допустить участия Армении в учениях в сентябре. Кроме того, Москва вряд ли может помешать подписанию рамочного соглашения Армения-ЕС. А если помешает, то пострадает от этого прежде всего сама.