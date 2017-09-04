Китайская стена на армяно-азербайджанской границе

В рамках визита в Китай министр обороны Армении Виген Саркисян встретился со своим коллегой и обсудил перспективы и интенсификацию сотрудничества в оборонной сфере. Подписано очередное соглашение о безвозмездной военной помощи Китая Армении в размере 1,5 млн. долларов. Пока не ясно, что предполагает эта помощь, но не секрет, что Китай является для Армении военно-техническим партнером, и китайские вооружения поступают в армянскую армию издавна. Российский Спутник без ссылки на источники предположил, что Виген Саркисян поехал в Китай за средствами, которые могут противостоять закупленным Азербайджаном ударным беспилотникам. По данным Спутника, наряду с США и Израилем, Китай также обладает подобными средствами. Агентство напоминает, что не случайно в Армению на днях прибыла делегация китайской компании AVIC International Holding Corporation, которая также выпускает средства противодействия боевым дронам. Пока не ясно, за чем именно поехал Виген Саркисян, да и вряд ли конфиденциальная информация будет раскрыта. Но армяно-китайское партнерство в оборонной сфере вовсе не является неожиданным направлением, и кавказская политика Китая обретает все более ясные очертания, особенно, после того, как стало известно, что Китай будет строить в Армении второе по размерам посольство в Евразии. Китай тем самым намекает, что рассматривает Армению как военно-политический и дипломатический плацдарм. Армения, безотносительно политико-экономических проблем, благодаря статусу-кво в Арцахе, может стать плацдармом для любой державы. Вопрос в том, какую политику будет проводить данная страна – желает ли она превратить Армению в вассала и форпост, или она предложит Армении инструменты для развития и суверенитета. Если Китай рассматривает Армению как плацдарм своей политики, то следующим его шагом должны стать меры по обеспечению устойчивости и безопасности этого плацдарма. Пока эти шаги не соответствуют потенциалу Китая. Министр обороны Армении не впервые едет в Китай, и проблема не в том, какое оружие он привезет, а в том, удастся ли включить армяно-китайские отношения в нормальный цикл. Китай к этому готову. К чему готова Армения, не ясно, потому что в Пекине, наверное, тоже слышали о том, что Армения отказалась от участия в ученияъх НАТО. Между тем, отношения Армении с НАТО, их характер могут стать главным привлекательным лейблом Армении, как для Китая, так и Ирана, для которых Армения может стать удобной площадкой для построения контактов с Альянсом.