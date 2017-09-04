Почему экс-глава МИД Азербайджана требует отставки Мамедьярова

Бывший министр иностранных дел Азербайджана, уважаемый в мире как хороший дипломат, Тофик Зульфугаров заявил на прошлой неделе, что нынешнему министру ИД Азербайджана Мамедьярову пора подать в отставку. Он сказал это в свете заявлений экс-сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США Ричарда Хогланда, который в последний день своего пребывания на посту неожиданно представил некий план карабахского урегулирования. В Азербайджане, в том числе, и Зульфугаров, заявили, что «план» Хогланда лучше, чем «план» Лаврова, так как предполагает «возвращение» не 2 или 5 районов, а 6,5. Тем не менее, Зульфугаров считает, что Мамедьяров проиграл, и ему пора в отставку. Заявление Зульфугарова на самом деле - диагноз, который указывает на завершение в карабахском урегулировании некоего периода, который условно можно назвать «Мамедьяров-Налбандян». В карабахском урегулировании так или иначе намечаются трансформации, и это неизменно приведет к изменению формата. К примеру, несмотря на то, что недавно был назначен новый сопредседатель Минской группы от США, есть сведения, что скоро Вашингтон откажется от отдельного сопредседателя по Карабаху и возложит его обязанности на департамент Госдепа. Сама Минская группа также под большим прессингом из-за ухудшающихся день ото дня отношений США и России. Нынешняя международная ситуация кардинально отличается от той, что была в 2007 году, когда разрабатывались мадридские принципы. Германия явно выступает против Турции, США – против России. И еще одно грядущее изменение – в апреле 2018 года завершится срок президентства Сержа Саркисяна, который сейчас участвует в переговорах от имени Армении. Кто будет вести переговоры после полного перехода к парламентской форме правления, не известно – то ли премьер-министр, то ли первый вице-премьер, который будет отвечать за внешнюю политику и безопасность, то ли специальный переговорщик. В любом случае, формат изменится. Вместе с периодом «Мамедьярова-Налбандяна» завершается и век «мадридских принципов», и, возможно, именно поэтому Тофик Зульфугаров призывает Мамедьярова подать в отставку. И не случайно Жириновский также вдруг заговорил, что пора менять Лаврова. На этом фоне не исключаются резкие шаги в Карабахском урегулировании, причем, попытки военного решения в той же степени реальны, сколь и вероятность международного признания Карабаха. «Эпоха» Сержа Саркисяна в Карабахском урегулировании завершается, и он пытается не допустить «урегулирования» по «мадридскому сценарию», закрепить режим перемирия, вернуть Карабах за стол переговоров и избежать вероятных эксцессов в Армении, которые могут быть связаны с уступками в Карабахе. «Москва недовольна тем, что руководство Армении сначала согласилось на компромисс по Казанской формуле, а потом дважды отказалось – первый раз в 2011 году при Дмитрии Медведеве, второй раз – в 2016 году, когда вот-вот была возможность компромисса. И Россия этим фактом раздражена, но она не может надавить на Саркисяна, дескать, давай возвращай земли. Надо учитывать сложную политическую и экономическую ситуацию в самой Армении, где радикально настроенные группы готовы в любой момент силой захватить власть. И тогда может запылать весь Южный Кавказ», заявил в одном из своих интервью одиозный российских политолог Сергей Марков.