Серж Саркисян поставил посла США перед фактом

Первый заместитель министра обороны Армении Артак Закарян, комментируя отказ Армении участвовать в начавшихся сегодня грузино-американских многонациональных учениях, сказал, что Армения не давала окончательного согласия на участие, поэтому нет ничего странного в неучастии. Закарян сказал, что не знает, почему минобороны Грузии представило ситуацию именно так. Он опроверг информацию о том, что причиной отказа Армении стало участие Азербайджана. Закарян при этом подчеркнул, что основной эгидой безопасности Армении продолжет оставаться ОДКБ. Закарян прав, Армения официально не заявляла об участии в учениях НАТО 3-10 сентября в Грузии. Но Армения и не опровергла информацию минобороны Грузии об участии Армении. Тем более, что после нее в армянской прессе последовал целый ряд публикаций. Можно ли предполагать, что Ереван думал об участии, но планы изменились в последний момент? Армения уже однажды принимала подобное решение, в 2009 году, когда в последний момент отказалась от участия в учениях НАТО. Но тогда минобороны сделало это в виде официального заявления, сославшись «на сложившиеся обстоятельства». Тогда причиной, по всей видимости, была новая эскалация в грузино-российских отношениях, спустя 9 месяцев после Пятидневной войны. За пару дней до учений в Грузии произошел мятеж в одной из танковых бригад. Саакашвили подавил мятеж, потом заявил, что за ним стояла Россия. Возник новый взлет российско-грузинской эскалации. Судя по всему, именно поэтому Армения либо не захотела вызывать недовольство Москвы, либо Россия просто «посоветовала» Армении не принимать участия в учениях. Какие обстоятельства заставили Армению отказаться от участия на сей раз? В российско-американском конфликте нарастает новый раунд эскалации. Но она присутствовала и несколько недель назад, когда Армения приняла участие в учениях НАТО в Грузии, а еще раньше – в Румынии. Эскалация, конечно, нарастает, но изменился ли ее характер настолько принципиально, чтобы Армения вынуждена была отказаться от участия? Или в последний момент Серж Саркисян решил, что двух грузинских учений будет чересчур много? Сыграла ли роль встреча Саркисян-Путин в Сочи? После учений в Грузии в российских СМИ началась волна, авторы которой резко осуждали участие Армении и заявляли, что Армения «утекает из рук». Почему их так обеспокоило участие Армении? Примечательно, что в интервью радио Свобода посол США в Армении Ричард Миллз на днях заявил, что США хотят быть уверенными в том, что Армения принимает решения в суверенном режиме, и готовы предоставить для этого инструменты. В качестве суверенного и сбалансированного решения посол указал прежде всего на участие Армении в учениях НАТО. Теперь Армения, фактически, ставит посла перед фактом. Не стоит, конечно, исключать, что это посол США поставил Сержа Саркисяна перед фактом, представив участие в учениях как суверенное решение. Но не исключается также, что Серж Саркисян действительно принял суверенное решение о неучастии, то есть, без российского принуждения, но для создания иллюзии такого принуждения. Серж Саркисян явно использует «российское принуждение» как козырь в политической игре. Посол США говорил как раз для того, чтобы выяснить данное обстоятельство – в какой мере Россия давит на Армению, или Серж Саркисян специально преувеличивает давление?