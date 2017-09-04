Российские миротворцы в Армении – не угроза, а блеф

После встречи с Путиным в Сочи 23 августа Серж Саркисян заявил, отвечая на вопрос участников молодежного слета Базе, что с Путиным не обсуждал вопрос миротворцев в Карабахе и карабахскую проблему вообще. При этом он не сказал, что конкретно обсуждал с российским президентом. Есть мнение, что одной из тем обсуждения стало участие Армении в учениях НАТО в Грузии, которые начались вчера. 3 сентября стало известно, что Армения в самый последний момент отказалась от заявленного участия в учениях. Есть мнение, что договоренность об этом была достигнута в Сочи, а точнее, Путин «посоветовал» Саркисяну не участвовать в этот раз в учениях. Правда, не понятно, имеет ли это отношение к вопросу миротворцев. Последние учения НАТО, в которых Армения приняла участие, завершились в той же Грузии неделю назад. И хотя Армения не впервые принимает участие в учениях НАТО и не скрывает своего сотрудничества с Альянсом, эти учения вызвали настоящую бурю, как в России, так и в Армении и легкий бриз на Западе. Во всяком случае, посол США в Армении Ричард Миллз специально отметил участие Армении в учениях НАТО как пример «суверенного решения», отвечающего интересам Армении, и балансирования интересов. В России, наоборот, участие Армении вызвало болезненную реакцию с элементами обвинений в «предательстве». Зато в Армении реакция на участие в учениях была однозначно положительной – ни одна политическая сила или общественная организация не выступила против. То есть, сотрудничество с НАТО и участие в миссиях пользуется в Армении, практически, полной общественной поддержкой, в отличие от участия в других объединениях. Например, после Апрельской войны общественность Армении провела как минимум три крупные протестные акции у посольства России в Армении с требованием прекратить поддержку Азербайджана. И на фоне такой тотальной «общественной поддержки» сотрудничества с НАТО власти Армении вдруг отказываются от участия в учениях. Что «посоветовал» Путин Саркисяну или, вернее, чем пригрозил? Может, «ценой» этого вопроса и были миротворцы, о которых Саркисян и Путин «не говорили»? Во всяком случае, властям хотелось бы представить дело именно так. Если сопоставить факты, можно полагать, что Путин обещал пока не актуализировать вопрос ввода миротворцев в Карабах, если Армения откажется от участия в нынешних учениях. Потому что, видимо, после прошедших учений у России сложилось впечатление, что она теряет контроль над Арменией. И было решено задействовать «тяжелую артиллерию» - вопрос миротворцев. Серж Саркисян сделал вид, что поверил. Дело в том, что этот вопрос, каким бы он ни казался реальным, на деле больше похож на блеф, которым Армения вполне может управлять. Так было до и во время Апрельской войны, когда некоторые российские круги буквально вымаливали просьбу Армении к России о помощи. Армения принципиально не обратилась к России за помощью, и это указало на то, что вопрос российских миротворцев – это для Армении, скорее, не угроза, а возможность манипулировать Россией. Отказ от учений НАТО также есть способ манипулировать – Серж Саркисян хочет, наверное, показать Западу, что решения принимает он, и если захочет, то Армения примет участие, а не захочет – не примет, и он не боится репутационных потерь. Сержу Саркисяну нужно удержать узды политики и правления в своих руках как минимум до апреля будущего года и не допустить резких перекосов. Потому что даже при небольшом крене первым с борта может упасть именно он.