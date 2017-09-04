«Черный сентябрь»: новый удар по Армении

«Министерство обороны Армении заблаговременно заявило об участии в учениях НАТО Agile Spirit 2017 в Грузии. Но, к сожалению, в последний момент отказалось от участия», сказал tert.am ответственный по связям с общественностью минобороны Грузии Гиоргий Каджарава. Его армянский коллега, пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян не стал комментировать причины отказа Армении. Хотя, зачем комментировать «ночное» решение верховного главнокомандующего? Серж Саркисян не советовался же с ним, прежде чем принимать решение. Сентябрь становится «черным месяцем» в армянской политике. 4 года назад 3 сентября Серж Саркисян вынес «за одну ночь» решение о вступлении в ЕАЭС, которое стало мощным ударом по Армении и Карабаху. На прошлой неделе посол США в Армении Ричард Миллз заявил, что США хотели бы предоставить Армении инструменты, которые позволили бы ей принимать суверенные решения, исходящие из ее интересов. Власти Армении стали тут же заверять, будто все решения в Армении принимаются исходя из государственного интереса. И вот, спустя всего пару дней, Серж Саркисян принимает решение, которое сложно отнести к государственному интересу. Если этот интерес требовал отказа от участия в учениях НАТО, зачем Армении нужно было месяц назад участвовать в аналогичных учениях в Грузии? И почему от нынешних учений отказались в самый последний момент? Это значит, что не только нет конституционного, государственного механизма принятия решений, но и эти решения принимаются, по сути, за пределами Армении, в России. Почему тогда Москва позволила участие Армении в прошедших в августе учениях? Может, это связано с одной стороны с США, а с другой с Турцией? Противостояние России и США набирает обороты, в США закрыты некоторые российские диппредставительства, и запрет на участие Армении выглядит как встречная санкция России. Судя по всему, Россия и с Турцией решила какие-то задачи на фоне участия Армении в прежних учениях НАТО. Дело в том, что выигрывает от непозволения развивать отношения Армения-ЕС, Армения-НАТО не только Россия, но и Турция и Азербайджан, которые понимают, что лучший способ нивелировать Армянский вопрос и замкнуть международную изоляцию Армении – не позволить диверсификации безопасности и экономики Армении. Запад не позволяет полного перехода Карабахского урегулирования в рамки треугольника Россия-Турция-Азербайджан, и с этой точки зрения сотрудничество Армении с НАТО позволяет уравновесить военно-политичесую ситуацию. Излишне говорить даже о последствиях этого решения для международной репутации и достоинства Армении. Впереди подписание соглашения с ЕС, и вероятность решения «за одну ночь» вновь маячит на горизонте. Москва же с одной стороны демонстрирует, что решения по Армении принимает она, а с другой превращает Армению в инструмент своей постыднйо политики. Надо понимать, что решения в Армении принимаются исходя из одной цели – сохранения власти. Интерес власти понятен, а что получает Армения взамен того или иного решения?