Три выстрела России в направлении Армении

В последние несколько дней имел место ряд примечательных инцидентов, которые лучшим образом отражают суть армяно-российских отношений. Робсон: новая роль армяно-российского криминала 1 сентября «Объединение информированных граждан» Армении получило письмо от Роскомнадзора. Государственный орган РФ требовал, чтобы «Объединение информированных граждан» удалило с сайта ArmRus.info материал о задержании в Чехии члена Клуба инвесторов Армении Рубена Татуляна (известного в криминальном мире как Робсон), мотивировав это законом РФ о защите персональных данных. ОИГ заявило, что ArmRus.info действовал в полном соответствии с законодательством Армении и международными нормами и не нарушил права Рубена Татуляна на конфиденциальность частной жизни. Робсон является гражданином РФ и должен был обратиться в соответствующие органы этой страны. Но он обладает также дипломатическим паспортом Армении, являясь членом созданного премьер-министром Кареном Карапетяном Клуба инвесторов, поэтому принципиально может обратиться и в органы Армении. Есть еще один нюанс: Россия в последние годы проводила жесткую политику в отношении Армении в различных сферах посредством людей с армянскими фамилиями. Именно на них была возложена миссия оправдания российской политики, поставок оружия Азербайджану и других вопросов, а также «мотивация» сдачи Карабаха. Частью этой политики является «наезд» на гражданское общество Армении. Завление Робсона, которое, по данным российских СМИ, находится «под опекой» российских государственных структур, можно считать одним из шагов данной политики. Дело в том, что о задержании Робсона в Чехии написали многие СМИ, но Робсон выбрал сайт ОИГ, который специализируется в том числе и на разоблачении лжи и фейков в армяно-российских отношениях. Объединение информированных граждан заявило, что не выполнит требование Роскомнадзора, поскольку работает в рамках законодательств РА, а законы России на территории Армении не действуют. Лавров: Признание в планах по уничтожению Арцаха Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил недавно на встрече в МГИМО, что Россия всегда была привержена декларациям в рамках ОБСЕ и Совета Россия-НАТО. Лавров выразил сожаление, что эти документы остались на бумаге, поскольку «западные партнеры отвергли попытки России превратить их в обязывающие документы». По его словам, если бы это стало реальностью, то многие конфликты в Европе, в том числе карабахский, были бы давно урегулированы. После Апрельской войны многим стало известно о планах России по карабахскому урегулированию. Об этом стали говорить официальные и медиа-круги России, поскольку война рассекретила целый ряд обстоятельств. Целью России был ввод российских войск в Карабах. Еще одним тому доказательством стала последняя встреча Путина и Саркисяна в Сочи. После встречи Саркисян сказал, что не обсуждал с Путиным вопрос миротворцев и карабахский конфликт в целом. Раз не говорили о миротворцах, то все остальное России неинтересно, и заявление Саркисяна – тому доказательство. Россия для того и вооружала интенсивно Азербайджан, чтобы дать ему военное превосходство и подтолкнуть к войне, в результате чего ряд территорий отойдет Азербайджану, а армяне попросят помощи Москвы, которая и введет войска в Карабах под видом миротворцев. Таков был российский план «урегулирования», который провалился в апреле 2016 года. Калашников: «угроза» в связи с «враждебной деятельностью» Госдума РФ откликнулась на инициативу фракции Елк в Армении по переименованию улиц. Председатель комитета СНГ по вопросам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что «если это произойдет, или если дискуссии по этому вопросу продолжатся, Москва, безусловно, отреагирует на подобные враждебные действия». Комментарии тут излишни. Обратите внимание на выражение «враждебные действия». Наконец, прозвучало сакральное признание, которое отражает целый пласт политико-психологическо-подсознательных эмоций – любое проявление суверенитета Армении воспринимается в России как враждебное действие. А это значит, что Россия проводит в отношении Армении враждебную политику. Приведенные выше примеры полностью умещаются в этой логике.