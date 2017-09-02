На каком расстоянии от армянских позиций делятся опытом Россия и Азербайджан?

Официальный Ереван устами чиновников, касаясь продаж Израилем Азербайджану беспилотников и скандала в связи с этим, заявляет, что стоит вопрос репутации Израиля, и Тель-Авив должен дать разъяснения. Речь о скандале, который возник после публикаций в израильской прессе о том, что менеджеры продавшей Азербайджану боевые дроны израильской компании тестировали оружие на армянских позициях. Министерство обороны Израиля заявило о начале расследования, а заодно и временно приостановило сделку с Азербайджаном. Скандал разгорелся после визита в Армению министра регионального сотрудничества Израиля. Это был беспрецедентный по уровню визит в армяно-израильских отношениях, хотя Серж Саркисян так и не принял израильского министра. Было ли это демаршем? Но с какой целью? Стало ли Еревану известно о скандальной истории до публикации, или были другие проблемы? А может, израильский министр приехал в Армению, чтобы дать разъяснения и предотвратить скандал, или шум был поднят, чтобы пресечь некую армяно-израильскую сделку? Все это, конечно, из области предположений. Но на фоне этого примечательно, что 23 августа Серж Саркисян отправился в Сочи на встречу с Путиным, который только что принял израильского премьера Беньямина Нетаньяху. Информаций о непосредственной связи двух встреч нет, но даже совпадение примечательно, тем более, что Нетаньяху призывал Путина к более жестким шагам против Ирана. Ответ Путина остался за занавесом. Отклик Еревана на скандал в Израиле был в целом осторожным, Армения не стала давать оценки, которые могли бы привести к напряженности в армяно-израильских отношениях. Но есть признаки, что Армения ждет следствий. Примечательно на этом фоне, что ранее в интервью РИА Новости министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что Россия тестирует в Сирии новейшие вооружения и готова поделиться с Азербайджаном опытом. В Армении не стали реагировать на эту новость, хотя возникает вопрос, каким именно опытом Россия делится с Азербайджаном? В какой мере этот опыт может быть апробирован на армянских позициях, и на каком расстоянии от армянских позиций Россия делится опытом с Азербайджаном?