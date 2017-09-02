За что США решили жестко наказать Россию

Российские чиновники называют нынешний уровень отношений между Россией и США «непозволительно низким». Вчера США предписали Москве закрыть консульство в Сан-Франциско и торговые представительства. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, спецслужбы США решили 2 сентября провести обыск в российском генконсульстве. При этом, по ее сведениям, агенты ФБР намерены обыскать и квартиры сотрудников, которые живут в здании и имеют иммунитет. Мировые СМИ публикуют кадры консульства в Сан-Франциско, из трубы которого идет черный дым. Как отмечается, сотрудники посольства что-то сжигают в камине, предположительно бумаги. С чем связаны столь жесткие и даже оскорбительные шаги США? Есть мнение, что решение может быть связано с недавно раскрытым инцидентом в посольства США в Кубе. У пострадавших диагностировали "легкие травмы и отек головного мозга", постоянную потерю слуха, сильные головные боли, утрату чувства равновесия и когнитивные нарушения. CNN сообщил, что речь шла об "акустической атаке" - направленном звуковом воздействии, которое не воспринимается слухом человека, но наносит ущерб его здоровью. Примечательно, что Россия официально заявила, что не имеет отношения к акустической атаке. Это значит, что Россию прямо или косвенно обвинили в этом. Связаны ли резкие шаги США с данным инцидентом, сложно сказать. Но аналитики отмечают, что Москва перешла все возможные «красные линии» в отношениях с США, и сейчас Вашингтон будет предпринимать все более жесткие шаги. Россия, видимо, знает, что виновата, поэтому Сергей Лавров и другие крайне мягко реагируют на действия США и даже выступают с примирительными призывами. Что может последовать, если выяснится, что Москва виновна в кубинском инциденте или в чем-то еще более вопиющем? Два российских банка, как отмечается, уже отключены от системы СВИФТ, и если за ними последуют другие банки, то в России может случиться настоящий финансовый коллапс. Все это происходит в период, когда в России начинается предвыборная кампания, и хотя Владимир Путин пока не выдвинул свою кандидатуру, отмечается, что он уже, фактически, приступил в агитации. Можно заметить, что официальные российские СМИ стали меньше говорить о врагах на Западе и пытаются сконцентрироваться на местных проблемах. Зато, судя по всему, США решили вмешаться в выборы в России, как Россия вмешалась в выборы в США. Вмешиваться они будут не так, как Россия – троллингом, компроматом и прочим, а политикой полной изоляции России и превращения в изгоя.