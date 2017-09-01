Как Азербайджан обстрелял ОБСЕ

Вчера споуксмен МИД Армении Тигран Балаян распространил в своем твиттере сообщение о том, что во время мониторинга Минской группы ОБСЕ в Тавушском районе Армении со стороны Азербайджана прозвучали выстрелы. Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян затем уточнил, что сама миссия ОБСЕ не была обстреляна, выстрелы звучали в направлении села Чинари. Тем не менее, ОБСЕ не отреагировало на данный инцидент, во всяком случае, официальных заявлений по этому поводу не было. Официальный представитель МИД России Мария Захарова не стала отрицать, что такой инцидент имел место. В ходе вчерашнего брифинга она сказала: «Что касается упомянутого вами случая, то эксперты должны будут сказать свое слово, изучив обстоятельства на месте». Примечательно, что вопиющий инцидент произошел ровно в тот самый день, когда в Ереване закрыл свои двери офис ОБСЕ. Напомним, что мандат офиса не был продлен из-за отсутствия консенсуса - Азербайджан не подписал бюджет организции. Как ОБСЕ отреагирует на инцидент? Прозвучит ли адресное заявление, или ОБСЕ постарается забыть про неприятный удар? Сейчас Минская группа ОБСЕ пытается организовать встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана на полях заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. И вряд ли ОБСЕ сейчас нужна излишняя напряженность. Примечательно, что экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Ричард Хогланд в последний день пребывания в должности неожиданно актуализировал давно забытые мадридские принципы карабахского урегулирования. Хогланда не поддержал не только Госдеп США, но и другие сопредседатели. А послу США в Армении Ричарду Миллзу пришлось «дезавуировать» заявление Хогланда. Посол напомнил, что предложения по урегулированию являются единым целым. «Скажу прямо, что все эти принципы являются предметом переговоров, какой-то один не важнее другого, нет никаких признаков того, что один будет реализован больше, чем другой. Все это - часть одного пакета, и будет неверно концентрироваться лишь на одном принципе», - отметил посол. Посол, фактически, намекает, что пока Азербайджан не согласился признать право на самоопределение Карабаха, говорить о других принципах, в том числе, сдаче территорий, бессмысленно. Тем не менее, так и осталось непонятным, зачем Хогланд решил вернуться к мадридским принципам, было ли этого его личной инициативой, или этот шаг был согласован с другими сопредседателями. Буквально несколько месяцев назад Серж Саркисян в интервью программе «Р-Эволюция» заявил, что Азербайджан отказался от мадридских принципов. «После того, как Азербайджан практически открыто решил, что должен отказаться от урегулирования на основе мадридских принципов, ему иного пути не оставалось (кроме как наращивать эскалацию – ред.). Если отказывается от предложенного варианта и на границе устанавливается спокойствие, то и у международного сообщества, и внутри Азербайджана должно создаться мнение, что Баку смирился со сложившейся ситуацией, статус-кво». Если Азербайджан отказался от мадридских принципов, почему бы и Армении не сделать этого? И почему бы не заявить, что Хогланд занимался «самодеятельностью», напомнив о мертвых мадридских принципах? ОБСЕ не отреагировала на эту самодеятельность и в ответ получила обстрел миссии в Тавуше.