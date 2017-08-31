Серж Саркисян готовит себе сразу два больших кресла

Вчера Серж Саркисян созвал заседание Совета безопасности, на котором анонсировал старт обсуждений проектов законов, которые исходят из новой Конституции. Первыми обсуждались два законопроекта, связанные с обороной и воинской обязанностью. Какие еще проекты будут приняты, пока не сообщается, но можно полагать, что все они будут призваны заложить основы системы власти после апреля 2018 года. Не исключается, что в первую очередь будет принят закон о Совете национальной безопасности. Согласно новой Конституции, Совет будет иметь не только рекомендательную функцию, но и исполнительную. Сейчас председателем Совета нацбезопасности по должности является президент, но после полного перехода к парламентской системе правления должность председателя Совбеза может стать освобожденной. То есть, ее может занять человек, не являющийся высшим должностным лицом госудаства. Совет безопасности может стать новым мощным органом госуправления, в руках которого будут сосредоточены не только внешняя политика и безопасность, но и основные финансовые средства. Дело в том, что если концепция «нация-армия» будет принята официально, то большая часть государственных средств будет так или иначе сообщаться со сферой безопасности, а значит, Советом безопасности. Кроме того, может быть принят закон, который определит роль так называемого Паннационального совета. В сентябре в Ереване состоится конгресс «Армения-Диаспора», в ходе которого, как заявил Серж Саркисян, будет обсужден вопрос создания Паннационального совета. Кто в него войдет, какие у него будут функции, не известно, но не исключается, что он будет аффилирован с новым Советом нацбезопасности. Таким образом, две эти структуры смогут стать надгосударственными и национальными, что позволит саккумулировать потенциал и диаспоры, и Армении. И тот, кто будет председательствовать в двух этих структурах, сможет легко контролировать этот потенциал и политику страны. Готовит ли Серж Саркисян эти должности для себя? В одном из своих интервью он сказал, что видит свое будущее в сфере безопасности. А еще ранее, в начале своего президентства в 2008 году, он говорил, что хотел бы быть президентом не 3 млн. армян, проживающих в Армении, а 10 млн., рассеянных по всему миру. Осенью начнется обсуждение еще одной важной концепции – демографической. Как анонсировали депутаты от РПА, может быть создана рабочая группа по изучению демографических вопросов. РПА может инициировать принятие демографической доктрины, которая, наряду с концепцией «нация-армия», станет платформой деятельности Паннационального совета и нового Совета нацбезопасности. При таком раскладе вовсе не важно, кто возглавит правительство и какие силы будут в парламенте.