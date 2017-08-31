США не доверяют Турции опасные технологии

США ответили отказом на запрос Турции направить в страну инструкторов пилотов истребителей F-16, сообщает РИА Новости со ссылкой на Hurriyet Daily News. Турция также обращалась с запросом и к другим странам. Пакистан положительно ответил Турции, однако США выступили против этого. Ранее в связи с намерением Турции закупить у России системы ПВО С-400 немецкаяписала, чтодолгое время Турция вела переговоры с США о поставках систем ПВО Patriot, но переговоры провалились из-за того, что США отказались сотрудничать с Анкарой при производстве систем и передавать ей необходимые технологии. Турция, как добавляет издание, уже несколько лет ищет современные комплексы ПВО, поскольку у турецкой армии своих систем нет, и Турции приходится просить предоставлять их у таких стран, как Германия, Нидерланды, Испания и США. К примеру, в последний раз свои системы Patriot на юге Турции для защиты от воздушных атак из Сирии размещал немецкий бундесвер, но в конце 2015 года миссия была завершена. Фактически, Запад не желает предоставить Турции технологии высокоточных вооружений. И хотя на территории Турции есть также ядерное оружие НАТО, как говорят эксперты, турецких специалистов даже близко к нему не подпускают. Турции явно не доверяют. Об этом может свидетельствовать и то, что в Турции до сих пор нет Атомной электростанции. Она есть даже в небольшой Армении, в 30 км от границы нынешней Турции. Правда, Россия заявляет о намерении построить в Турции АЭС Аккую, но пока этот проект далек от завершения. Так или иначе, можно заметить, что Турции стараются не предоставлять опасные технологии. Примечательно, что ПВО С-400 Турции взялась передать Россия, которая может предоставить и технологии. Это может значить, что Россия в случае с Турцией нарушает негласный консенсус с Западом о том, чтобы не предоставлять опасные технологии ненадежным странам. На Западе говорят, что С400, в отличие от Пэтриот, не способна отделять «друзей и врагов» и может сбить, например, греческий самолет. Но для России это, видимо, уже не важно – главное сохранить столетний альянс с Турцией и помочь ей выжить в новых условиях. Турция отчаянно готовится к новым условиям – принимает закон, который запрещает произнесение слова «геноцид» в парламенте, пытается не допустить объединения сирийских и иракских курдов, борется с давлением Германии и уголовными делами в США. И Россия активно помогает Турции в этом. США же, оказывается, отказываются помогать Турции.