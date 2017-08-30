Эмбарго на продажи оружия Азербайджану

Минобороны Израиля приостановило лицензию компании Aeronautics и сделку с Азербайджаном по поставке беспилотников, сообщают израильские СМИ. Армянский политолог Гагик Амбарян считает, что это может стать прецедентом на пути запрета продажи оружия в зону карабахского конфликта. «Мы понимаем, что происходит, и у нас есть все основания для недовольства. Россия говорит, что если она не будет продавать оружие - это сделает кто-нибудь другой. Я сторонник ввода полного эмбарго на продажу оружия всем сторонам конфликта в регионе. Страны-члены МГ ОБСЕ (США, Франция, Россия) могут достичь этого в Совбезе ООН. Это было бы правильно", - заявил замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян в мае 2016 года, всего через месяц после Апрельской войны. Тогда Армения буквально сотрясалась от гнева из-за продаж российского оружия Азербайджану и из-за поставок израильского высокотехнологичного оружия. Российско-азербайджанское соглашение о военно-техническом сотрудничестве должно быть расторгнуто, продажа Азербайджану оружия поощряет агрессора, заявил тогда российский политолог Модест Колеров. «Она осуществляется в рамках старого соглашения, подписанного в 2007 году, о котором Медведев и Рогозин в прошлом году официально заявили, что его выполнение продолжится, и соглашение, фактически, осуществляется», сказал Колеров, добавив, что Путин придерживается мнения, что нельзя продавать оружие сторонам конфликта. США и Франция, будучи сопредседателями Минской группы ОБСЕ по Карабаху, не продают оружия конфликтующим сторонам. Это – принципиальный подход Вашингтона и Парижа, которые считают, что оружейные поставки в регионы конфликтов способны лишь усугубить существующие противостояния. Россия также является сопредседателем МГ ОБСЕ, но подходит к данному вопросу с позиций, диаметрально противоположных: насыщение оружием и боеприпасами арсеналов воюющих сторон способно сыграть сдерживающую роль, пишет Армен Ханбабян в «Ноевом ковчеге». Что касается Израиля, то недавно разгорелся серьезный скандал в связи с тестированием закупленного Азербайджаном израильского оружия на армянских позициях. Как пишут в прессе, операторы израильской компании-поставщика отказались открывать огонь, и это пришлось делать менеджерам. Израильское оружие может стать фактором обострения тлеющего азербайджано-армянского конфликта, писал израильский историк, профессор Яир Орон (YairAuron) в газете Haaretz в октябре 2014 года. «Страна стала лидером по военным поставкам Баку. В свете антиармянских высказываний в Азербайджане и наращивания военной мощи страны, а также растущего внутреннего напряжения есть опасения предполагать, что в случае очередного азербайджано-армянского конфликта многие армяне пострадают от рук азербайджанцев, которые могут прибегнуть к резне и этической чистке», считает израильская газета Haaretz. В сентябре 2017 года министры иностранных дел Армении и Азербайджана должны встретиться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Армения могла бы выдвинуть официальную инициативу на введение эмбарго на продажи оружия в зону карабахского конфликта. Вряд ли Россия и Израиль демонстративно откажутся от этого решения, даже несмотря на нефтедоллары Баку. Имиджевые потери России и Израиля намного превосходят материальные выгоды.
Эмбарго на продажи оружия Азербайджану
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- Комментарии - 30 Августа 2017, 13:38