Вопрос принуждения Армении становится фундаментальным

Вице-спикер армянского парламента и споуксмен РПА Эдуард Шармазанов в пространном интервью Lragir.am отчаянно пытался доказать, что решение вступить в ЕАЭС не было принуждением, и Армения исходила из собственного интереса. Он повторял это не раз и не два, словно убеждая кого-то.

Вопрос принуждения Армении, судя по всему, становится фундаментальным во региональной политике США. Принятые недавно Конгрессом США санкции против России содержат также пункт о принуждении России различных стран к тому или иному выбору.

Однако, в том, что ее принуждали, должна признаться сама страна, а Армения до сих пор официально заверяет, что никакого принуждения не было.

Возможно, это входит в противоречие с латентной политикой властей Армении, которые в диалоге с Западом, приватно говорят о том, что решение о вступлении в ЕАЭС было принято под принуждением. Чтобы получить финансовую и иную поддержку Запада, власти, надо полагать, пытаются доказать, что «виновата» Россия, которая слишком сильно давит. США делают вид, что верят.

Давление со стороны России, безусловно, присутствует, но доля вины власти и политического класса Армении не меньше, если не больше. Власти, безусловно, в каких-то вопросах сопротивляются давлению России, но генеральная линия сохраняется. Янукович в свое время говорил, что с ужасом думает о разговоре с Путиным. Впрочем, Серж Саркисян тоже в свое время признавал, что непросто общаться с Путиным.

До сих пор США делали вид, что верят приватным заверениям армянских чиновников, что виновна Россия, но теперь США, видимо, нужно публичное признание такого давления. А Армения всячески этого избегает, потому что это сразу же переместит ее по ту сторону баррикад.

Принуждение становится фундаментальным вопросом: если было принуждение, то США могут помочь Армении его преодолеть, если принуждения не было, как сейчас утверждают власти, то и помощи ждать не стоит. А ведь США, как говорят аналитики, являются главным держателем миллиардных долгов Армении.

Фактически, заверения Армении в том, что принуждения не было, могут привести к обратному эффекту – Армения может не только лишиться поддержки Запада, но и стать его некредитоспособным противником.

29 августа президенты Армении и России обменялись поздравлениями по поводу 20-летия российско-армянского договора о стратегическом союзе. Президенты сделали вид, что в армяно-российских отношениях все ок.

Армяно-российские отношения – это далеко не только энергетика, которую Россия и армянская олигархия насмерть защищают от «вторжения чужих». Это не только военная база, судьба которой становится все туманнее. И сейчас в Армении уже говорят не о том, нужно ли выводить базу, а о том, что базе придется оставить в Армении все свое вооружение и оборудование – как плату за бесплатное содержание в течение более чем 20 лет.

Армения перешла черту безоговорочного доверия России, но пока не перешла черту, за которой прозвучат обвинения в принуждении.