Что Армения получит от участия в разминировании Сирии

Официальный Ереван пока не отреагировал на заявление высокопоставленного офицера Генштаба ВС России Новикова о том, что Армения приняла предложение России об участии в поствоенном разминировании Сирии. Он сказал, что Россия обратилась к Ирану, Египту, Сербии, Армении, Турции и Арабским Эмиратам, и Армения и Сирия согласились вступить в коалицию, инициированную Россией. О том, что такой вопрос обсуждается с Россией, несколько месяцев назад сообщил министр обороны Армении Виген Саркисян. Но потом он заявил, что участие военных в операции в Сирии не обсуждается, и если Армения примет решение, то участие будет только добровольным. То ли никто не пожелал отправиться в Сирию, то ли Армения отказалась от этой затеи, но о согласии Армении почему-то заявил представитель Генштаба России, а Армения пока молчит. Хотя речь идет о крайне важном и рискованном мероприятии, и решение должно быть принято по меньшей мере на уровне парламента. В смысле рисков, очевидно, что они присутствуют как в плане безопасности, так и присутствия на этих территориях террористов. Хотя международная субъектность предполагает такие риски. В частности, Армения сейчас, несмотря на риски, участвует в миссиях НАТО в Афганистане и Ираке. Вопрос в том, что получит Армения взамен. А может, уже получила – Путин не настаивал в Сочи на встрече с Саркисяном на вводе миротворцев в Арцах и формуле «территории в обмен на мир». Не стоит исключать, что участие Армении в гуманитарном разминировании в Сирии может быть обусловлено судьбой армянской общины в этой стране и намерением обеспечить присутствие армянского фактора в этом стратегическом регионе. В этом смысле не совсем рационально говорить о том, что если миссия российская, то не нужно участвовать, а если западная, то нужно. Нужно рассматривать вопрос исключительно в призме интересов и безопасности Армении. Вопрос в том, не поставят ли власти Армении свои интересы выше государственных? И не заявит ли однажды Серж Саркисян, что не мог спросить мнение общества по поводу Сирии «за одну ночь»?