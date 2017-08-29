Израиль откажется от поставок вооружения Азербайджану?

Как сообщают азербайджанские СМИ, израильская оборонная компания Aeronautics временно заблокировал сделку по поставке «важному клиенту» партии БПЛА Orbitier K1 на сумму 20 миллионов долларов, передает NEWSru.co.il. В коммюнике сообщается, что поставки должны быть осуществлены в 2017 - 2018 годах. В 2016 году закупки данного клиента составляли 20% дохода компании, а в 2015 году – 18%. Издание отмечает, что среди клиентов Aeronautics только Азербайджан соответствует означенным признакам. Несколько недель назад газета "Маарив а-Шавуа" писала, что операторы Aeronautics Defense Systems отказались демонстрировать возможности новой беспилотной техники, поставляемой Азербайджану. Отмечалось, что операторы отказались нанести огневой удар по армянским целям, и менеджерам компании пришлось сделать это самим. Скандал получился более чем громким. И хотя, например, представители армянской общины Израиля говорят, что информация была опубликована с целью испортить налаживающиеся отношения Армении и Израиля, все же, основания для скандала имеются. Израиль действительно поставляет оружие милитаристскому Азербайджану, и это не может не беспокоить Армению. Посол США в Армении, например, заявил, что его страна намеренно не поставляет вооружения сторонам карабахского конфликта. Он отметил, что в этом вопросе «у нас есть разногласия с Россией». Однако, если США сейчас сложно решить противоречия с Россией, то с Израилем, наверное, договориться проще. Могли ли бы США убедить Израиль в том, что нецелесообразно продавать сторонам карабахского конфликта вооружения? Или официальный Ереван предпринял некие шаги, которые вынудили израильскую компанию прекратить поставки? Напомним, что летом этого года в Армении прибыл министр регионального сотрудничества Израиля, который не скрывал намерений наладить более тесные отношения с Арменией. Однако, Армения по каким-то причинам не особенно охотно пошла навстречу Израилю. Возможно, речь шла именно о поставках израильского оружия в Азербайджан, которые дают ему преимущества в ближнем бою. И если израильская компания прекратила поставки дронов, то, возможно, Израиль пытается снять препятствие на пути налаживания отношений с Арменией.

