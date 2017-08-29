Конец 20-летней трагикомедии

Серж Саркисян и Владимир Путин обменялись посланиями по случаю 20-летия заключения договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Арменией и Россией. Заключенный в 1997 году договор и положил начало «стратегическому союзу», после чего Ереван действительно стал для России «надежным союзником». За эти 20 лет Ереван передал Москве почти все свои стратегические активы взамен «имущества», долгов за газ, долга души и прочего. Армения стала единственной страной в мире, долги которой Россия не списала и вынудила заплатить до копейки. Этим договором, за которым последовали другие и вступление Армении в ЕАЭС, Москва решила вопрос Армении, ограничив возможности ее внешнеполитической диверсификации и военно-политического сотрудничества. В международных отношениях Армения стала придатком России и дополнительным голосом в международных организациях. Параллельно развивались и укреплялись отношения России с Азербайджаном, поставки вооружений и военно-политическая помощь. Стратегическое сотрудничество на деле стало одностронним процессом по ослаблению Армении посредством ограничения ее суверенитета. Это стало возможным в результате страхов и ограниченных представлений руководителей Армении в различные периоды. 20-летие договора Армения и Россия, однако, отмечают в особых условиях – мир преименяет жесткие санкции в отношении России и проводит политику ее международной изоляции, а Армении предлагаются альтернативы и инструменты, которые, как говорит посол США, помогут Армении принимать суверенные решения. Это важный вопрос, потому что действительно сложно понять, как страна может добровольно принимать решения, противоречащие ее интересам. А характер и логика армяно-российских отношений представляет собой запутаный клубок, в котором данное обстоятельство проявляется крайне выпукло. Договор заключен между странами, которые не имеют общих интересов по основным вопросам, более того, эти интересы нередко входят в противоречие. В этих условиях союз выливается в одностороннюю зависимость, в данном случае Армении, которая превращается в трагикомедию, скажем, когда Россия поддерживает Азербайджан в войне с Арменией. Есть еще в мире образцы такого союза? В Армении и России не принято об этом говорить, но эти проблемы приводят к усугублению ситуации, свидетелями чего мы являемся последние годы. Получив в Армении все, Россия на деле оказалась у разбитого корыта, на пороге разрыва российско-армянских отношений, которых по сути не было. Есть еще одно обстоятельство, которое предается забвению, особенно, в Москве. Решив вопрос Армении, Россия неожиданно сама оказалась в зависимости от Армении, в серьезном тупике, выбраться из которого можно либо путем новых отношений, к чему Москва не готова, либо трагическими событиями, которые приведут к разрыву отношений. В обоих случая последствия для Москвы непредсказуемы. Это и есть результат 20-летнего «стратегического» договора, иначе и не могло быть с договором, который строится на фальши и принуждении.