Серж Саркисян и Путин договорились: форс-мажор против новых уступок

После встречи Сержа Саркисяна с участниками молодежного слета «Базе» официальный сайт президента Армении опубликовал информацию, в соответствии с которой Серж Саркисян говорил с молодежью о том, что в политике не следует идти на конфронтацию, и надо искать компромиссы. Речь не о конформизме, а о том, «чтобы понять интерес другого» и добиваться своего с минимальными потерями. После этого прошло более суток, и по каким-то причинам было решено обнародовать и другие заявления Сержа Саркисяна. В частности, как оказалось, на встрече Саркисян заявил, что подпишет в ноябре рамочное соглашение с ЕС. Кроме того, он сказал, что не обсуждал на встрече с Путиным вопрос миротворцев в Арцахе, а также упрекнул тех, кто обвинял его в решении присоединиться к ЕАЭС «за одну ночь». Очевидно, что Серж Саркисян пытается не идти на конфронтацию и избежать больших потерь. Потерь прежде всего для себя, потому что до завершения его президентского срока осталось несколько месяцев, и Сержу Саркисяну нужно обеспечить этот срок без форс-мажоров. Если принять, что это и есть сейчас генеральная задача Сержа Саркисяна, надо полагать, что именно о ней он говорил с Путиным. Дал ли Путин гарантии того, что Сержу Саркисяну позволят до завершения срока «спокойно» править? Форс-мажором для Сержа Саркисяна может быть, прежде всего, резкое изменение в Карабахском урегулировании, и заявления Саркисяна о том, что они с Путиным не обсуждали Арцах, может свидетельствовать о том, что Путин, возможно, дал обещание не обострять карабахский процесс в течение этих нескольких месяцев. Форс-мажором может быть и ожидающееся подписание Арменией соглашения с ЕС, и Серж Саркисян, фактически, намекает, что для Путина это не проблема, и в свое время именно ЕС не согласился с тем, чтобы Армения «совместила» членство в ЕАЭС с Ассоциацией в ЕС. Если Серж Саркисян получил гарантии Путина по поводу двух этих «форс-мажоров», то надо подумать, что потребовал Путин взамен. Прежде всего это может касаться инициирования выхода Армении из ЕАЭС, о чем говорит фракция «Елк». Эта тема активно поддерживалась РПА, хотя и отрицалась такая возможность. Но Саркисян мог дать некие гарантии Путину о том, что инициативу «задушат в колыбели». Есть и другая важная тема, которая может быть связана со снижением российского влияния в регионе - энергетика. Армения, видимо, окончательно закрывает свою энергетику (а значит, и региональную) перед «внешними силами». Буквально за день до отъезда Саркисяна в Сочи правительство Армении приняло решение о передаче в трастовое управление компании Ташир Высоковольтных сетей Армении. Именно эти сети могли стать основой для регионального энергетического сотрудничества, либерализации рынка и вхождения в регион внешних инвесторов. Однако, сейчас, фактически, все электрические сети Армении сосредоточились в руках монополиста – компании российского миллиардера Самвела Карапетяна. Есть еще один важный вопрос – Армения может согласиться принять участие в разминировании в Сирии в составе российской коалиции, тем самым обозначит свое место в будущем раскладе в Сирии. Регион Ближнего Востока на пороге переформатирования, и Армения рискует потерять свою будущую роль, если сама себя ограничит участием в пророссийской коалиции. Обсуждались ли эти вопросы с Путиным, сложно сказать, но надо полагать, что будущее Сержа Саркисяна было одной из главных тем встречи.