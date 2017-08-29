Предложение о миротворцах отвергли?

Серж Саркисян на встрече с участниками панармянского молодежного слета «Базе» сказал, что не обсуждал на встрече с Путиным с Сочи вопрос размещения в Арцахе миротворческих сил. Он сказал, что миротворцы не обсуждались, была общая дискуссия. «Я в двух словах представил ситуацию на линии соприкосновения и мои представления о намерениях нашего соседа. Ничего другого не обсуждалось», сказал Серж Саркисян. Вопрос о миротворцах присутствует во всех предложениях и планах урегулирования. Причем, разногласия по этому вопросу существуют не только между Арменией и Азербайджаном, но и заинтересованными внешними сторонами – как по поводу состава, мест размещения, так и других деталей. А Иран и вовсе против появления в регионе третьих сил. В данном случае логично предположить, что речь шла о российских миротворцах, тем более что Москва официально говорила о подобном желании. В свою очередь, слова Сержа Саркисяна уже говорят о том, что подобный вопрос ранее обсуждался и был в повестке. lragir.am в свое время одним из первых заявлял о подобных намерениях Москвы, и тогда армянское общественно-политическое и фейсбуковское сообщество буквально «атаковало» нас. Потом случились события, которые заглушили шум. Но это так, между прочим. Серж Саркисян говорит, что с Путиным не обсуждали не только миротворцев, но и вообще ничего не обсуждали, он только в двух словах представил ситуацию на линии соприкосновения и намерения соседей. Хорошо, что Серж Саркисян осведомлен о намерениях соседей, а они заключаются в том, чтобы возобновить переговоры без выполнения венских договоренностей с целью восстановить свое право на войну и территории. Надо полагать, Саркисян осведомлен и о намерениях Путина, тем более, что по его собственному признанию, они встречаются несколько раз в году в свободном режиме, чтобы поговорить о вопросах армяно-российской повестки. Намерения Путина не сильно отличаются от азербайджанских, и он бы тоже хотел возобновления переговоров без венской повестки. То есть, восстановить доапрельский цикл и логику, тем самым сохраняя влияние на стороны и присутствие в регионе. В этом смысле России выгодно только такое урегулирование, которое предполагает присутствие российских миротворцев. И если в Сочи вопрос миротворцев не обсуждался, то все другие вопросы для России теряют смысл, потому и не обсуждались. И в этом случае опять звучит риторический вопрос – а чего хочет армянская сторона? Независимости НКР, воссоединения с Арменией или возврата к прежнему циклу?