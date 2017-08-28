Странные вещи творятся в соседнем Азербайджане – Алиев в панике

В воскресенье на одном из крупных складов оружия в Азербайджане начался пожар, и стали взрываться снаряды. Судя по фотографиям, на складе хранились снаряды и к ракетным установкам. В соцсетях говорят, что население близлежащих сел «предварительно» эвакуировали, поэтому пострадавших нет. То есть, пожар, возможно, был заранее подготовлен, с целью «списать» боеприпасы и чьи-то грехи. Есть мнение, что часть закупаемых боеприпасов Азербайджан перепродает террористическим организациям, и именно эти продажи будут «списаны» под предлогом пожара. Однако, не исключаются и банальные коррупционные схемы, при которых азербайджаская армия, якобы, закупала боеприпасы, а на самом деле просто отмывались деньги. В последнее время в азербайджанской армии можно заметить жесткое противостояние нескольких кланов, и не исключается, что какой-то клан пытается «списать» некупленные или некачественные боеприпасы. Примечательно, что сегодня в Азербайджане нейтрализовали боевика, который собирался совершить теракт в госучреждении. «Гражданин Азербайджана, религиозный экстремист Джавадов Яшар Октай оглу, ранее принимавший участие в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований и в организации терактов за границами Азербайджана, присоединился к террористической организации, получив финансирование от нее, приобрел оружие и боеприпасы для совершения нападения на государственное учреждение и совершения терактов». Джавадова ликвидировали, но осталась тревога, что некие террористические организации готовят в Азербайджане теракты, в том числе, против государственных чиновников. И хотя не упоминается о том, к какой террористической организации он принадлежал, в Азербайджане уже начали ждать возвращения воюющих на стороне Исламского государства боевиков. Не менее интересно также то, что именно сейчас власти Азербайджана решили арестовать редактора последнего независимого СМИ – агенства Туран – Мехмана Алиева. Госдеп США уже выступил с призывом освободить журналиста из-под ареста. Но, видимо, Алиев не может позволить себе рисковать. Он строит баррикады со всех сторон – пытается нейтрализовать возможный военный переворот, вероятные теракты, которые могут совершить боевики, а также оппозиционную интеллигенцию. Алиев паникует. Не случайно бывший президент Азербайджана Аяз Муталибов неожиданно заявил, что поддержал бы на выборах кандидатуру Мехрибан Алиевой.