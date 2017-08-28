Что ответил Путин по поводу базы в Гюмри

Повестка последней встречи Саркисян-Путин в Сочи так и осталась за завесой тайны. Примечательно, однако, что встреча почти совпала с выставкой оружия в Москве Армия-2017, на которой присутствовал и министр обороны Армении Виген Саркисян. На выставке демонстрировались новейшие достижения российского ВПК, в том числе, системы ПВО С500, которые являются усовершенствованной модификацией С400, как отмечают эксперты. В российской прессе появились сообщения, что среди вероятных покупателей значится и Азербайджан. Связано ли это с возможностями Азербайджана по сдерживанию армянских Искандеров? Пару месяцев назад министр обороны Азербайджана заявил, что им есть чем нейтрализовать Искандеры, причем, средства эти приобретены не в России, и они уже тестированы. Возможно, заявление было сделано ради пиара. Но примечательно, что российская сторона никак на это не отреагировала, хотя речь шла о гордости российского ВПК. Какая же это гордость, если ее может нейтрализовать даже Азербайджан. Имеет ли С500 возможность противостоять Искандерам? Начались ли уже переговоры по этому поводу между Азербайджаном и Россией? Говорил ли об этом Серж Саркисян с Владимиром Путиным? Есть расхожее мнение, в соответствии с которым Искандеры сдерживают масштабные военные действия, а вот при таких масштабах, как, скажем, Апрельская война, Искандеры ничего не решают. Но не все так однозначно. После Апреля границу, конечно, укрепили, но и Азербайджан объективно вооружен больше и лучше. Но даже в локальном бою Азербайджан не будет иметь превосходства, если у Армении есть средства стратегического сдерживания. Следовательно, если Азербайджан действительно получит системы, способные сдерживать Искандеры, то он получит превосходство и в локальном масштабе. И если Россия, которая предоставила Армении Искандеры, передаст Баку «противоядие», то это действительно будет мощный военно-политический фактор в пользу Баку. Еревану следует «задушить» подобные сделки «в колыбели». Второе важное обстоятельство – сделанное еще в марте Сержем Саркисяном предложение России создать на платформе военной базы в Гюмри военно-промышленный комплекс, который позволит обеспечить работу население Гюмри, а с другой стороны - сбывать продукцию в регионе. Не ясно, как отреагировала Москва на это предложение, которое, по сути, является инициативой по функциональной трансформации российской базы в Гюмри. Сейчас российская база стоит на страже устаревшей системы региональной безопасности, которой, по сути, нет после Первой Арцахской войны. Турция, Россия и Азербайджан интенсивно пытаются восстановить старую систему и статус-кво, и Апрельская война была одним из способов этого. После этого многое изменилось, в том числе, в контексте международной политики. Со временем российская база полностью утеряет свою функциональность. Сейчас она не представляет ничего, кроме угрозы, но вскоре и эта функция нивелируется. Ереван предлагает трансформировать эту никому не нужную базу в военно-промышленный комплекс, в реальный источник безопасности Армении, что может сообщить смысл военному присутствию Москвы в регионе. Москва пока молчит, но паника, которую можно заметить в высказываниях ряда экспертов по поводу «потери» Армении в бизнесе, говорит о том, что Москва также думает о переосмыслении.