Гейдар Алиев и политика Азербайджана

Гейдар Алиев оставил политическое наследство, которое, прежде всего, предполагает многовекторную внешнюю политику, что исходило из личного опыта и характера самого «основателя» постсоветской азербайджанской государственности. В разнообразии отношений и партнерства во внешней политике нет ничего оригинального, и к этому в той или иной мере стремятся все Новые независимые государства Восточной Европы и Евразии. Вместе с тем, реальная политическая практика весьма далека от стремления лидеров государств проводить многовекторную политику. Государства Центральной Азии и Кавказа, вставшие перед серьезными внешними угрозами и вызовами, вынуждены были определиться с ведущими партнерами, с которыми развертывают отношения стратегического характера. Нет сомнений в том, что в Баку всегда стремились к некоторой дистанцированности, вернее, к самостоятельности в отношении Турции, с которой Азербайджан поддерживал отношения стратегического партнерства, тем не менее, не желал стать турецким «вилайетом». И это также стало наследием политических представлений Г.Алиева, который понимал, что чрезмерная зависимость от Турции приведет к отстранению от власти его семьи. Генеральной целью политики семьи Алиевых было и остается сохранение власти и накопление надежно обеспеченного крупнейшего состояния. Все остальное, в том числе проблемы национальной безопасности и вопросы так называемой «территориальной целостности», являются подчиненными обстоятельствами в политике семьи Алиевых и их клана. При данных обстоятельствах Азербайджан длительное время проводил политику приоритетной ориентации вовсе не на Турцию, а на Западное сообщество, прежде всего, на США и Великобританию, и именно в Лондоне находятся гарантии семейных активов Алиевых. Азербайджан выполнил, практически, всю возможную программу сотрудничества с США и Великобританией в сфере создания крупного регионального комплекса по добыче и транспортировке нефти и газа, по обеспечению военного транзита и размещению разведывательных объектов, согласованию многих политических намерений фундаментального значения, а именно – военное и политическое сотрудничество с США и отношения с такими государствами, как Иран, Россия и Израиль. Но Азербайджан, практически, исчерпал все принципиальные материальные и политические ресурсы, которые он мог бы предложить, а вернее, предоставить в распоряжение США и их партнерам. И самым, быть может, «жертвенным» во внешней политике Азербайджана явилось то, что он, в определенной мере, ограничил согласование с Турцией своей внешней, и тем более, внутренней политики. В последние годы США стали вполне демонстративно осуществлять политику дистанцирования Азербайджана от Турции, что стало, может быть, главным признаком сущности американской политики в отношении Турции в Южном Кавказе. При всем при этом, Западное сообщество так и не предложило Азербайджану ясные перспективы в решении карабахской проблемы, что остается главной политико-пропагандистской проблемой Азербайджана. В условиях, когда стержнем американской политики в отношении Турции стало сдерживание внешнеполитических амбиций этой страны и удержание ее под определенным контролем, любые попытки использования «турецкого фактора» в реализации задач по обеспечению азербайджанских интересов приведут к враждебности и настороженности по отношению к Азербайджану. На Западе рассматривают положение Азербайджана совершенно иначе, нежели в Баку. Американцы и европейцы считают, что именно благодаря им Азербайджан приобрел высокие доходы и нынешнее экономическое положение и должен благодарить Запад за это, и отношения Азербайджана с Турцией должны если не регламентироваться, то учитывать интересы США и европейцев. Попытки урегулирования турецко-армянских отношений, инициированные США в связи со стремлением вовлечь Турцию в обязывающие отношения с Арменией и тем самым усилить контроль над Анкарой, привели к огромным разочарованиям в Азербайджане. Данные разочарования были вызваны не столь опасениями по поводу забвения карабахской проблемы и вывода Турции из русла урегулирования карабахского вопроса, но в связи с опасениями создания прецедента игнорирования Анкарой национальных интересов Азербайджана. Турция продемонстрировала свою «заинтересованность» в проблеме Карабаха вовсе не из-за этой провинции как таковой, а стремясь выйти из процесса урегулирования отношений с Арменией под благовидным предлогом, так как любые позитивные результаты стали бы усилением «армянского фактора» внешнего контроля над Турцией. И это обстоятельство непубличной политики не могут не понимать в Баку, который в гораздо большей мере обижен на Турцию в действительности, нежели об этом говорится и заявлено. Азербайджанское руководство решило пойти ва-банк, что на деле означает самое нелепое, что было возможно – повернуться лицом в сторону России. Что же означает этот поворот на деле, и к чему это может привести?