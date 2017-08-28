США делают последние уточнения, прежде чем принять решение по Армении

«Но мы предельно ясно сказали, что наша цель в том, чтобы быть уверенными, что Армения может принимать суверенные решения о том, какой путь она избирает, какую экономическую и политическую модель выбирает. Мы хотим дать Армении инструменты для того, чтобы она продолжала принимать суверенные решения, и быть уверенными, что Армения не подвергнется давлению со стороны других с целью следования тому пути, по которому Армения идти не желает», сказал он вчера в интервью радио Свобода. С Арменией продолжают говорить предельно ясно и четко. США предлагают Армении массу инструментов – финансовых, военно-технических, технологических и прочих. Начиная с провозглашения независимости, только в качестве безвозмездной помощи в Армению поступило более 2 млрд. долларов. США создали для Армении военные возможности в 2014-15 гг, когда Россия стала интенсивно вооружать Азербайджан и подталкивать к столкновениям, а после Апрельской войны предоставила новейшее оборудование, которое позволило проводить глубинную разведку и предотвращать провокации противника. США с пониманием относятся к отношениям Армении с Ираном, понимая их важность для Еревана. США не позволяют перевести Карабахское урегулирование в рамки сепаратных российско-турецких договоренностей. Посол США в Армении Ричард Миллз недавно заявил о возможности вложить в энергетику Армении 8 млрд. инвестиций. Это было предложение одолеть энергетическую зависимость и технологически перевооружить сферу. Посол говорит, что они хотят быть уверенными, что Армения может принимать суверенные решения о том, какой путь она избирает, какую экономическую и политическую модель выбирает. Можно ли это принимать как намек о том, что США сомневаются в способности Армении принимать суверенные решения и думаюь, что она вынуждена идти по пути, по которому не желает? А сомнения эти далеко не безосновательны, как бы Ереван ни пытался доказать, что решения «за одну ночь» принимались добровольно и без давления. И нужно окончательно понять – Армения действительно хочет идти по этому пути, или на нее давят? Потому что не совсем понятно, как страна может выбрать путь, который ведет к социально-экономической нищете и регрессу, упразднению суверенитета и рискам в сфере безопасности и обороны. Нужно также иметь в виду, что новая политика США в отношении России, в основе которой новый закон о санкциях, предполагает также пункт о выяснении того, вмешивается ли Россия в процесс принятия решений в других странах, или эти страны принимают решения без давления. В соответствии с этим будет определяться отношение и к данным странам. Можно сказать, что США сейчас делают последние уточнения, прежде чем принять решение по Армении.