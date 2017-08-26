Главным инструментом суверенизации Армении США считают армию

Посол США в Армении Ричард Миллз уже не в первый раз заявляет о том, что его страна хотела бы наделить Армению инструментами, которые позволят ей принимать суверенные решения. «Но мы предельно ясно сказали, что наша цель в том, чтобы быть уверенными, что Армения может принимать суверенные решения о том, какой путь она избирает, какую экономическую и политическую модель выбирает. Мы хотим дать Армении инструменты для того, чтобы она продолжала принимать суверенные решения, и быть уверенными, что Армения не подвергнется давлению со стороны других с целью следования тому пути, по которому Армения идти не желает», сказал он вчера в интервью радио Свобода. Какие инструменты США предлагают для суверенизации Армении? Главным направлением является, на первый взгляд, энергетика, где США предлагают инвестиции, либерализацию, транзит. Армения на эти предложения пока не отвечает, наоборот, вместо демонополизации, Высоковольтные электросети были также переданы в трастовое управление группы Ташир, которая монопольно владеет Армянскими электросетями. Судя по всему, США дали понять, что в эту сферу их не впустят. Впрочем, и в другие тоже. Например, несмотря на создание Антикоррупционного совета и принятие ряда законов, которые поддерживались и стимулировались США, борьба с коррупцией не двигается с места. Есть еще несколько направлений, например, намерения США и Армении отменить двойное налогообложение. Как говорит министр финансов Вардан Арамян, этот вопрос будет обсуждаться в октябре. Кроме того, член армянского кокуса в Конгрессе США Адам Шифф заявил о намерении обратиться к администрации с США с призывом включить Армению в образовательную программу «Вызовов тысячелетия». Однако, видимо, США считают, что главным инструментом суверенизации является армия. «Думаю, мы имеем хороший пример в плане способности Армении уравновешивать свои интересы и работать с США. Это участие Армении в учениях НАТО «Достойный партнер», которые прошли в начале августа этого года в Грузии», сказал Ричард Миллз. Он напомнил, что в марте этого года при поддержке американской стороны в учебном центре «Зар» Министерства обороны Армении начались ремонтные работы. Там будет проводить свои тренинги армянская миротворческая бригада. «Миротворческая бригада Армении и ее участие в операциях в Афганистане, Косово, Ливане являются реальным критерием растущей важности Армении и ее вклада в международную дипломатию. Наше военное сотрудничество гораздо шире, чем работа с этим учебным центром или наша работа с армянской миротворческой бригадой. Мы сосредоточены на широком спектре сотрудничества с вооруженными силами Армении», сказал посол. Он отметил три основных направления сотрудничества, среди которых военное образование, финансовая военная помощь, а также гуманитарная. По данным Аркадия Тер-Тадевосяна, США предоставили также армянской армии новейшее оборудование, которое может проводить глубинную разведку. Это оборудование в значительной степени изменило расклад сил в Карабахе и предотвратило военные провокации со стороны Азербайджана. Ранее, когда в 2015 году азербайджанские ПВО сбили совершавший учебный полет у границы армянский вертолет, американская сторона не скрывала, что помогла провести операцию по эвакуации тел погибших армянских пилотов. Будут ли США и Армения углублять сотрудничество в военной сфере? Если говорить об инструментах суверенизации, то это, пожалуй, самый мощный инструмент.