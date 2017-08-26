Кто поджег Хосров и Боржоми: армянам и грузинам еще не раз придется проходить через огонь

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «плодом больного воображения» утверждения о российском следе в разгоревшихся в Грузии лесных пожарах, сообщает РИА Новости. «Мы искренне хотим, чтобы нашим соседям как можно быстрее удалось потушить огонь. Я не считаю нужным комментировать плоды больного воображения тех, кто даже в стихийных бедствиях видит руку Москвы», сказала она. Лес в Боржомском ущелье горит уже 6-й день. Сначала удалось потушить основной очаг, но возгорелись новые, для тушения которых понадобилось 1,5 тыс. пожарных. Среди них и армянские спасатели, которые уже удостоились благодарности руководства Грузии, в том числе премьер-министра. Пожар в Боржоми начался сразу после того, смогли потушить пожар в Хосровском заповеднике в Армении. Хосров и Боржоми – уникальные экосистемы, в обоих случаях огонь захватил большие территории и в обоих случаях не удалось обойтись без политики. В Грузии намекали, что в поджоге «участвовала» Россия. В Армении Россию упоминали в связи с обращением направить противопожарный самолет и поведением премьера. Карен Карапетян, в отличие от грузинского коллеги, который периодически посещал зону бедствия, так и не побывал в Хосрове: после форума в Астане он отправился в Москву, где справил свой день рождения, а оттуда направился в Арцах в отпуск. Только после того, как удалось потушить основные рычаги, Карен Карапетян на своей страничке в Фейсбук поблагодарил российского коллегу Дмитрия Медведева, который направил самолет на помощь пожарным. Примечательно также, что в прессе по поводу самолета появилась информация о том, что прибыл он с опозданием, но министр ЧС Давид Тоноян заявил, что сначала масштабы пожара были неясны, а потом, когда выяснилось, что своими силами не справиться, они обратились к российской стороне, и самолет прилетел. В прессе писали, что история с самолетом и обращением к российской стороне стала проявлением внутриполитических противоречий в Армении. Многие даже сравнивали ситуацию с Апрельской войной, когда армянская сторона сама справилась с наступлением Азербайджана и не обратилась к России, которая и подпитывала агрессию Азербайджана с целью ввести свои войска в зону конфликта под предлогом миротворческой операции. Но во время пожара в Хосрове армянская сторона вынуждена была обратиться к России, и самолет действительно помог потушить основные очаги. Грузия обратилась за помощью ко многим странам и организациям, но не к России. Поехали туда и армянские спасатели, которые здорово помогли. Нервную реакцию Захаровой понять можно, но с другой стороны следует отметить, что это прямое следствие политики России в регионе. Что посеешь – конфликты, конспирологию, то и пожнешь, утверждает славянская пословица. От греха подальше, говорится в армяно-грузинской мудрости. Пожары, однако, имеют и другое символическое значение – армянам и грузинам предстоит еще не раз пройти через огонь, пока они окрепнут как государства: одно из них обладает «болезненным» государственным достоинством, другое рождает самых лучших воинов.