Мамедьяров «поймал» Налбандяна на промахе

Комментируя опубликованные уже бывшим сопредседателем Минской группы ОБСЕ Ричардом Хогландом принципы карабахского урегулирования, глава МИД Армении Эдвард Налбандян сначала заявил, что в них нет ничего нового и опасного. Потом он дал более пространный комментарий, вновь заявив о деструктивной позиции Азербайджана, его отказе от исполнения ранее принятых договоренностей и прочее. На заявление Налбандяна отреагировал его азербайджанский коллега Эльмар Мамедьяров, который сказал, что «если Армения принимает озвученные Хогландом принципы, то нужно начать предметные переговоры для обсуждения деталей». В свою очередь заявление Хогланда прокомментировал посол США в Армении Ричард Миллз. Опубликованный накануне американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Ричардом Хогландом документ содержит принципы, утвержденные всеми странами-сопредседателями Минской группы, которые правительство Армении приняло за основу в переговорах по карабахскому урегулированию, в интервью Радио Азатутюн заявил Ричард Миллз. Дипломатия Армении долгие годы сводилась к тому, что Ереван соглашался со всеми вариантами урегулирования, в надежде, что это предотвратит войну, а с другой стороны, что предложения отклонит Азербайджан. Такая позиция не только не подобает одержавшей победу в войне стороне, но и позволяет Азербайджану диктовать свою повестку и утверждать права. Эта позиция открыла путь к Апрельской войне. Однако, после войны армянская сторона получила шанс трансформировать ситуацию, и этому способствовали международные посредники, которые по разным причинам пришли к выводу, что повестка переговоров должна измениться. Армения ужесточила позицию, выдвинув предусловия для продолжения переговоров, которые были адекватны очерчивающейся новой повестке и приоритетами которых стали механизмы контроля и установление стабильного мира без предусловий. Но одновременно армянская сторона и после войны придерживается тезисов «любые переговоры лучше, чем война», «в предложениях посредников нет ничего нового», «Азербайджан отступает от договоренностей» и прочей аполитичной демагогии. Словно армянскую сторону интересует только одно – представить себя перед миром в конструктивном свете. А это позволяет Азербайджану выдвигать «право на войну и территории». Кого в этом мире интересует конструктивизм? Многие эксперты в свое время задавались вопросом, как поступит Армения, если Азербайджан вдруг согласится с предложениями? И вот глава МИД Азербайджана «поймал» Налбандяна на слове и заявил, что если Армения принимает изложенные Хогландом принципы, то можно начать предметные переговоры. Может ли надеявшаяся столько лет на деструктивизм Азербайджана армянская сторона открыто заявить, что не принимает эти принципы? Ведь переговоры на основе этих принципов в итоге и привели к войне. Готова ли армянская сторона играть по собственным правилам, лишая Азербайджан возможности военного шантажа и выдвижения требований. Налбандян мог бы заявить, что переговоры по этим принципам уже в прошлом, они однажды уже привели к войне (справедливости ради отметим, что с подобным заявлением выступил министр ИД Арцаха), и теперь приоритетными являются задачи, о которых тот же Хогланд говорил всего пару дней назад – размещение механизмов доверия. Возможно, угрозы действительно нет никакой, как говорит Налбандян. Но для утверждения этого нужно обладать четкой позицией и стратегией, а не пытаться прослыть конструктивным. Если одна сторона поддается шантажу, это приводит к войне.