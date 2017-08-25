«Третья сила» в Карабахе: попытки изменить статус-кво

США направляют сигналы Ирану через Арцах Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд обнародовал план урегулирования карабахской проблемы, который мало чем отличается от мадридских принципов и разработанного на их основе казанского плана. Но заявление Хогланда вызвало неподдельный интерес в Армении, возможно, потому, что прозвучало почти одновременно со встречей Саркисян-Путин в Сочи. Следует обратить внимание, что Карабахская проблема изначально была серьезнейшим геополитичесским процессом, который посредством изменения статус-кво в регионе трансформировал всю логику и систему региональной безопасности и политико-экономических отношений, а также соотношение сил мировых держав в регионе. В этом смысле стоит заметить, что 23 августа Путин встречался не только с Саркисяном, но и премьером Израиля Нетаньяху, который буквально разразился речью о недопустимости растущей роли Ирана в регионе Ближнего Востока. Правда, не сообщается, что на это ответил Путин. Надо также заметить, что в иранском вопросе немалое место занимает статус-кво в Карабахе, отношение к которому у Тегерана крайне деликатное – Иран не раз заявлял, что в зоне карабахского конфликта «третья сила» нежелательна и недопустима. Под третьей силой, как правило, подразумеваются миротворческие войска, хотя это может быть военно-техническая «третья сила». На деле в Карабахе уже представлены «третьи силы» - Россия, Турция, Израиль. А после Апрельской войны можно говорить о присутствии и США, которые, как сообщил Аркадий Тер-Тадевосян, предоставили армянской стороне невейшее оборудование глубинного видеонаблюдения. Получается, что Россия, Турция, Израиль, разделив между собой военно-техническую «карту» Азербайджана, фактически, работают на изменение статус-кво, а с армянской стороны присутствие США прибавляет армянским силам потенциала оборонноспособности и превенции, которые являются ресурсом соблюдения статус-кво. Разделение, конечно, относительно, учитывая военно-техническое сотрудничество России и Армении и дискомфорт России в Армении после Апреля 2016 года. Следует также учесть попытки наладить израильско-армянские отношения, в частности, визит израильского министра в Ереван, после которого последовал скандал, связанный с применением израильских дронов в зоне карабахского конфликта, связанный, видимо, с тем, что кого-то очень обеспокоило вероятное армяно-израильское сближение. В этом смысле заявления Хоглада не мешало бы рассмотреть на фоне не только встречи Саркисян-Путин, но и Путин-Нетаньяху, и его стоило бы «прочитать» в Тегеране. Однако, учитывая то, что Карабах зачастую становится больше платформой и поводом, чем осью процессов, можно полагать, что это был мессидж США Ирану, но, скорее, не по поводу угроз изменения статус-кво, а просто с использованием этого повода.