Вашингтон будет говорит о признании геноцида армян с Москвой?

Штат Айова стал 47-м американским штатом, признавшим геноцид армян. Это, безусловно, результат работы армянских лоббистских организаций, но акты признания, как правило, становятся мессиджами США в строго определенные моменты. Очевидно, что каждый такой акт приближает момент, когда США, а вслед за ними и весь мир могут признать геноцид армян – когда это будет нужно. Армения пытается представить международный процесс признания как гуманистический акт, нацеленный в будущее. Более того, Армения взялась возглавить мировое движение против геноцидов. При этом официальный Ереван не раз заверял, что не имеет территориальных претензий к Турции, где был совершен геноцид. К чему может привести процесс признания геноцида со стороны всех американских штатов и федерального правительства? Могут ли США от имени своей армянской общины выдвинуть претензии Турции, даже если Республика Армения не решится на это? Проводятся ли консультации между США и Арменией по поводу вероятного развития событий в регионе, которые неумолимо ведут к пересмотру границ? И как Армения реагирует на сигналы из Вашингтона? 23 августа в Сочи состоялась встреча премьер-министра Израиля и президента России Путина. Как пишут израильские СМИ, Россия и США намерены вскоре подписать некое соглашение по Сирии, и Нентаньяху пытался добиться того, чтобы иранские силы не остались в Сирии. Причем, израильские СМИ пишут о будущей российско-американской договоренности почти как о свершившемся факте. Входит ли Армянский вопрос, включая геноцид и Карабахскую проблему, в повестку вероятных американо-российских договоренностей? Намерены ли США обсуждать с Москвой эти вопросы, и готова ли Россия ради генеральных договоренностей с США пойти на денонсацию Карсского и Московского договоров? Потому что невозможно решить проблему последствий армянского геноцида без денонсации этих договоров. Добровольное дистанцирование Армении от внешней политики и отсутствие инициатив из Еревана может вынудить Вашингтон не обращаться к Еревану.