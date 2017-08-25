Армения готовится к большой репатриации из России

Армяне, которые ездят на заработки в Россию, утверждают, что армянским гастарбайтерам в России перестали платить вовремя, их эксплуатируют больше и платят меньше. Обманутые армяне не могут вернуться на родину, потому что им должны десятки тысяч рублей, а обратиться не к кому – ни армянское правительство, ни посольство Армении в России, ни армянские организации не берутся помогать обманутым в России гастарбайтерам. Армянская община в России, пожалуй, наиболее беззащитная, она предоставлена сама себе. Если санкции против России сохранятся, если экономическая ситуация в стране ухудшится еще больше, то придется обсуждать целый клубок проблем трудовых мигрантов, которые вынуждены будут возвратиться в Армению. Армянское руководство сделало за последние годы все, чтобы граждане Армении зарабатывали не в Армении, а за ее пределами, и отправляли оттуда трансферты. Но этот источник, судя по всему, иссякает, и уже немало армян в России задумываются о возвращении. Куда вернутся эти люди? Сможет ли Армения подготовиться к большому потоку? Осенью в парламенте Армении депутаты от правящей РПА намерены создать рабочую группу по вопросам демографии. Есть ли у партии план репатриации трудовых мигрантов и их размещения в Армении? И кого РПА хотела бы видеть в Армении? Состоятельные российские армяне уже давно готовят себе гавань в Армении. Рубен Варданян продал «Тройку-диалог» и перенес значимую часть своего бизнеса в Армению несколько лет назад. Самвел Карапетян с группой Ташир также пытается крепче обосноваться в Армении – сейчас он завладел практически всей электроэнергетикой Армении. Даниил Хачатуров, который является владельцем Россгосстраха, пытается продать компанию банку «Открытие». Переедет ли он в Армению, сложно сказать. Но можно заметить, что с некоторых пор Армения стала рассматриваться российскими бизнесменами армянского происхождения как наиболее безопасная гавань.