Путин оставил Сержа Саркисяна на ужин

Российский Коммерсантъ опубликовал статью о встречах Владимира Путина в Сочи. 23 августа он встретился с премьером Израиля Нетаньяху, который сделал жесткие заявления по поводу Ирана. Причем, в официальном сообщении не говорится, что ответил Путин. Потом Путин принял спецпосланника Ватикана, который говорил в том числе об Украине. И уже вечером он встретился с Сержем Саркисяном: как пишет Коммерсант, «Путин оставил этого почти родного человека на ужин». «Съел» ли его на ужин Путин или молча выслушал, сложно сказать. Но официальные сообщения о встрече с почти родным человеком говорят о том, что все в порядке: Путин заявил, что стратегические отношения будут продолжаться и укрепляться, а Серж Саркисян выразил удовлетворение экономическим сотрудничеством. Это значит, что на данном этапе армяно-российские отношения достигли пика, безотносительно их характера. При этом, изменилась конъюнктура, что не может не сказаться на этих отношениях. Это уже можно заметить по очерчивающейся позиции России по проблемам Армении. Примечательно, что накануне встречи Путин-Саркисян Россия заключила с Турцией договор о поставках новейших вооружений на 800 млн. долларов, а Армения передала высоковольтные электросети в трастовое управление российского миллиардера Самвела Карапетяна. До этого Армения приняла участие в учениях НАТО в Грузии и намерена в ноябре подписать рамочное соглашение с ЕС. В российских медиа это было расценено как попытка выправить ситуацию. Армянские эксперты говорят, что Россия пытается сохранить свою доминанту в экономике Армении, препятствуя более-менее крупным проектам по диверсификации экономики, при этом в сферах безопасности и внешней политики Армения стала проводить более диверсифицированную политику. С точки зрения нынешнего международного положения России это мнение не кажется лишенным основания, особенно, учитывая узел сложных и порой обязывающих проблем в отношениях России с Турцией и Азербайджаном, например, продажи оружия. Традиционные схемы решения этих проблем за счет Армении усложнились, и активизация Армении в сфере внешней политики и безопасности дает России пространство для маневра в отношениях с Турцией и Азербайджаном. Продажи оружия Турции и Азербайджану – коммерция и проституция, говорит Норат Тер-Григорян. Это также унижение, учитывая наличие 20-летнего договора об армяно-российском стратегическом союзе. Что мог сказать Путин оставленному на ужин почти родному Сержу Саркисяну об этих отношениях, кроме предоставления «карт-бланша» взамен унижений? Эти отношения Армения проходит между Сциллой и Харибдой, неся потери и унижения, не предпринимая демарши и не выражая недовольства, тем самым сваливая «вину» на Россию. В каком направлении будут двигаться армяно-российские отношения после «пика», когда спад становится естественным? Можно с уверенностью утверждать, что встреча в Сочи была началом этого спада. Старые схемы в современном мире не работают и неминуемо ведут к системному кризису в отношениях, что касается также армяно-российских отношений.