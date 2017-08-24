Предложение Армении, Ирана и Туркменистана Европе

Вечером 23 августа в Армению с официальным визитом прибыл президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, которого встретил министр энергетики Ашот Манукян. Видимо, визит туркменского президента будет связан больше с энергетикой. Ереван уже в марте 2017 года заявил о формате Туркменистан-Иран-Армения – после визита премьер-министра Карена Карапетяна в Ашгабад. 5 августа Серж Саркисян обсудил тот же формат с президентом Ирана Рухани в Тегеране. Пока не ясно, что представляет собой этот фрмат, предполагает ли он газовый транзит? Или этот формат следует рассматривать как трехстороннее предлождение Европе – туркменский газ через Иран, Армению и далее Грузию доставляется на черноморское побережье Европы. Европа не скрывает интереса к туркменскому газу, к которому и привязана одна ветвь проекта ТАНАП. Но изначально туркменскую ветку предполагалось проложить через Турцию и Азербайджан. До визита в августе в Иран Серж Саркисян заявил, что Армения может стать самым кратким и безопасным путем для Ирана к Черному морю. Возможно, это было предложение не только Ирану, но и Европе. Почему газовые проекты обходят Армению стороной? В первую, очередь, пожалуй, из-за того, что Армения является частью зоны влияния России, а Европа ищет как раз альтернативу энергетической зависимости от России. И Иран, и Европа знают, что через Армению пролегает самый краткий и безопасный путь, но только если он не входит в зону влияния России. Означает ли заявление Сержа Саркисяна о том, что это самый безопасный путь, гарантии того, что Россия не окажет деструктивного влияния? Саркисян также заявил, что проект газопровода Иран-Армения-Грузия обсуждается, и если он будет выгоден всем сторонам, то его вполне можно будет реализовать. Что значит всем сторонам? Россия также входит в это число? Намекает ли Саркисян, что нужно что-то предложить и России, иначе Армения не пойдет на антироссийский проект. Примечательно, что президент Туркменистана прибыл в Армению почти в то же время, когда Серж Саркисян выходил со встречи с Путиным в Сочи. Если не будет нового газопровода, то туркменский газ ряд ли доберется до Европы через Иран, Армению и Грузию. Потому что в этом случае Армения становится типиком. Примечательно, что 23 августа глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальски встретился с министром энергетики Армении и обсудил с ним энергетическое сотрудничество.