Путин готовит евразийскую западню

Вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что Казахстан может взять на себя лидерство в разрешении многих вопросов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом первый вице-премьер РФ заявил, выступая на международном форуме «Евразийская неделя» в Астане. «Лидерство здесь России проявлять достаточно опасно. Хотя у нас есть и специалисты, и понимание, и своя утвержденная повестка. Но как только мы будем свою определенную роль выпячивать, сразу крики о том, что это политический проект Кремля и так далее. Мы признаем лидерство в этом проекте за Казахстаном, поскольку президент Казахстана был основоположником этой идеи, в 90-е годы начинал уже продвигать идею евразийства и евразийского партнерства и так далее», - сказал Шувалов. «Мы бы, конечно, хотели видеть, в том числе и по проблемам ограничений и изъятий, и по проблемам построения цифровой экономики, и по многим другим важным проблемам, и по развитию самого Евразийского экономического союза, мы бы хотели видеть лидерство Казахстана», - отметил он. Вице-премьер также выразил надежду, что другие партнеры по Евразийскому союзу поддержат эту позицию. «Мы все смотрим на Нурсултана Абишевича в данном случае как на старейшину и лидера этой ценности Евразийского партнерства. Мы надеемся, что инициатива продвижения вперед будет формироваться в Казахстане», - добавил он. Заявление Шувалова примечательно на фоне последних событий. Об «авторском праве» Казахстана на ЕАЭС Шувалов заявил и пару дней назад. Тогда же появилась информация, что озеро Сладкое на границе России и Казахстана в Новосибирской области полностью передано под юрисдикцию Казахстана. Потом разъяснили, что озеро просто обмелело, граница проходит уже по суше, и никто ничего не уступал Казахстану. Очевидно, что Москва пытается преподнести Назарбаеву «сладости». Какие фобии одолевают Путина, заставляя «сдать» ЕАЭС Казахстану и возлагая на него ответственность? Есть ли у Путина сведения о готовящихся со стороны Казахстана жестких требованиях России, что поставит под сомнение саму суть ЕАЭС? Пытается ли Путин пресечь нежелательные шаги Назарбаева, возлагая на него ответственность? Например, в апреле 2016 года министр иностранных дел Казахстана Эрлан Идрисов заявил на азиатском форуме, что в Азии нужна организация по безопасности и развитию. Это, фактически, предложение по альтернативе ЕАЭС. Казахстан все прошлые годы пытался проводить суверенную политику и не ограничивать себя рамками ЕАЭС, хотя и воздерживался от жесткой конфронтации с Россией, видимо, чтобы избежать украинского сценария. Но с самого начала создания ЕАЭС Казахстан оспаривал лидерство России. В 2012 году после возвращения на пост президента Путин опубликовал в «Известиях» статью о необхдимости создания Евразийского союза. Через месяц в той же газете опубликовал статью Назарбаев, который заявил, что поднимал этот вопрос с 1991 года, и если будет создано подобное объединение, то оно должно быть экономическим, а не политическим, и с центром в Астане. В итоге было решено, что политический центр ЕАЭС будет в Москве, финансовый в Астане, а судебный – в Минске. С другой стороны, «щедрость» России может быть обусловлена ее тяжелым положением, связанным с политикой международной изоляции. Не исключается, что слабеющая Россия не имеет сил для того, чтобы быть локомотивом ЕАЭС, и она пытается постепенно сбросить с себя ответственность. Путин, оказавшийся в цейтноте и под перекрестными требованиями членов ЕАЭС, пытается избежать их путем подталкивания Назарбаева в «капкан».