Подоплека заявления Ричарда Хогланда о Карабахском урегулировании

Уже бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд неожиданно опубликовал в Голосе Америки принципы урегулирования карабахского урегулирования, которые, казалось, уже давно подзабыты. В этой связи возникает вопрос, стало ли это личной инициативой Хогланда, или появилась необходимость напомнить армянам о наличии такого плана. По словам Игоря Мурадяна, Ричард Хогланд никогда не отличался симпатиями к армянам. Напомним, что Хогланд был назначен на пост посла США в Армении 23 мая 2006 года. Его предшественник Джон Эванс был отозван со своей должности в мае 2006 года после публичного выступления о Геноциде армян. 1 августа 2006 года Армянская ассамблея Америки выразила надежду, что сенатский комитет по международным отношениям, который должен осуществить номинацию Хогланда, «найдет способ» признать Геноцид армян». Судя по всему, состоялось интервью с Хогландом в Сенате, и 12 сентября 2006 года сенатор от Нью-Джерси Боб Менендез заявив, что «если администрация Буша продолжит отказ от Геноцида», то кандидатуру Хогланда не утвердят. Ричард Хоугланд был номинирован в качестве посла в Армению. Но в связи с избранием нового конгресса в январе 2007 года срок номинации истек, и номинация была отозвана Белым домом. Фактически, кандидатуру Хогланда не утвердили под давлением армянского лобби, потому что он, видимо, не проявил симпатий к армянам. Кстати, армянскому лобби удалось добиться и деноминации и посла США в Азербайджане Метью Брайзы. С февраля 2011 по январь 2012 гг. он был назначен президентом послом США в Азербайджане. Но в январе 2012 г. Сенат отказался подтвердить его назначение на этот пост. Армянское лобби указывало на его тесные связи с турецким правительством и антиармянскую позицию. Был ли связан Ричард Хогланд с протурецкими и проазербайджанскими структурами? Во всяком случае, странно, что за пару дней до назначения на должность сопредседателя другого человека он решил установить планку, которую новому сопредседателю сложно будет перейти. Однако, не исключается, что Хогланд не при чем, и американская сторона попыталась пресечь некие договоренности между Арменией и Россией. Буквально за несколько часов до заявления Хогланда в Сочи состоялась встреча президентов Армении и России, на которой Путин особо подчеркнул важность заключенного 20 лет назад Договора о стратегическом партнерстве между Арменией и Россией. Этот договор, заключенный Ельциным и Тер-Петросяном, подтверждает и присутствие в Армении российской военной базы, и совместную охрану границ со странами, не входящими в СНГ. Кстати, договор заключен сроком на 25 лет, и президенты могли договориться о его продлении. На какие новые договоренности нацелились Путин и Саркисян, сложно сказать. Заявление Хогланда было не единственным «раскрытием» планов США по карабахскому урегулированию. В мае 2014 года прежний сопредседатель Джеймс Уорлик неожиданно раскрыл все подробности плана в центре Карнеги. Напомним, что это был период, когда Армения должна была официально присоединиться к Евразийскому союзу. И основной проблемой была таможенная граница между Арменией и Карабахом. Напомним также, что на встрече в Астане 30 мая 2014 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев зачитал письмо президента Азербайджана, в котором тот говорил об «угрозах» включения Карабаха в зону ЕАЭС. Заявление Уорлика о плане урегулирования, фактически, было предупреждением армянской стороне о том, что США не позволят сепаратных договоренностей и решения карабахского вопроса в рамках ЕАЭС. Не случайно после заявления Уорлик посетил Карабах, где в Лачине его встретила акция протеста. «Карабах крайне красив, и меня впечатлили эти молодые люди. Наш общий долг сделать так, чтобы здесь был мир, и новое поколение жило в мирных условиях», заявил Джеймс Уорлик. По его словам, сопредседатели уважают право народа на мирное представление своих требований. «Народ Нагорного Карабаха имеет право и достоин того, чтобы знать это все и выражать несогласие или согласие. Мы считаем, что это является основой откровенного диалога», — сказал Уорлик. Возможно, заявление Хогланда было сделано в расчете на такую же реакцию.